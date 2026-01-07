आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से लड़ते रहेंगे.. पीएम मोदी ने की नेतन्याहू से बात, जानें और क्या हुई बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है. पीएम मोदी ने उन्हें और इजरायल की जनता को नए साल की शुभकामनाएं दीं.

दोनों नेताओं ने भारत-इनेजरायल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. बातचीत के दौरान क्षेत्रीय हालात पर भी विचार-विमर्श हुआ और आतंकवाद के खिलाफ साझा संकल्प को दोहराया गया. मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग को नए आयाम देने के लिए वर्ष 2026 में कई अवसर हैं.

पीएम मोदी ने X पर दी जानकारी

Glad to speak with my friend, Prime Minister Benjamin Netanyahu and convey New Year greetings to him and the people of Israel. We discussed ways to further strengthen the India-Israel Strategic Partnership in the year ahead.



We also exchanged views on the regional situation and… — Narendra Modi (@narendramodi) January 7, 2026

इस बातचीत की जानकारी पीएम मोदी ने X पोस्ट के जरिए दी. पीएम मोदी ने लिखा, 'अपने मित्र, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई और मैं उन्हें और इजरायल की जनता को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं. हमने आने वाले वर्ष में भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की.'

PM मोदी ने आगे लिखा, 'हमने क्षेत्रीय स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया और आतंकवाद से और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने के अपने साझा संकल्प की पुष्टि की.'