नेतन्याहू प्रधानमंत्री न होते तो शायद इजरायल का अस्तित्व ही नहीं होता... ट्रंप ने की जमकर प्रशंसा

इजरायल के प्रधामनंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए फ्लोरिडा पहुंचे. ट्रंप गाजा युद्धविराम योजना के अगले चरण पर आगे बढ़ने के लिए दबाव बना रहे हैं. इस दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू की जमकर प्रशंसा करते हुए उन्हें "युद्धकालीन प्रधानमंत्री" बताया और कहा कि उन्होंने असाधारण काम किया है. साथ ही कहा कि उन्होंने इजरायल को बेहद मुश्किल वक्त से बाहर निकाला है. साथ ही कहा कि यदि नेतन्याहू नहीं होते तो शायद आज इजरायल का अस्तित्व ही नहीं होता.
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "वे एक युद्धकालीन प्रधानमंत्री हैं. उन्होंने असाधारण काम किया है. उन्होंने इजरायल को एक बेहद खतरनाक दौर से बाहर निकाला है."
डोनाल्ड ट्रंप ने की नेतन्याहू की जमकर प्रशंसा
ट्रंप ने कहा, "अगर आप सच जानना चाहते हैं तो शायद इस समय इजरायल का अस्तित्व ही न होता. यह एक बहुत बड़ा बयान है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके पास गलत प्रधानमंत्री होते तो इजरायल का अस्तित्व ही नहीं होता." इस दौरान उनके बगल में खड़े नेतन्याहू सिर हिलाकर मुस्कुराते नजर आए.
उन्होंने यह भी कहा कि गाजा युद्धविराम योजना के दूसरे चरण में जाने से पहले हमास को निशस्त्र होना होगा.
ट्रंप के साथ ईरान पर बात कर सकते हैं नेतन्याहू
नेतन्याहू इस दौरान अमेरिका का ध्यान ईरान की ओर केंद्रित करने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसी खबरे हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर नेतन्याहू अमेरिका द्वारा और हमले करने की बात कर सकते हैं.
ट्रंप के मार-ए-लागो रिसॉर्ट में हुई यह बैठक इस साल अमेरिका में दोनों नेताओं के बीच होने वाली पांचवीं बैठक है. यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारियों को आशंका है कि इजरायल और हमास दोनों ही अपने युद्धविराम के दूसरे चरण को लागू करने में जानबूझकर देरी कर रहे हैं.
