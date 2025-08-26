“गलती का अफसोस है”: गाजा हॉस्पिटल पर बमबारी में पत्रकार,डॉक्टरों की मौत, नेतन्याहू बोले जांच करेंगे- Video

- गाजा पट्टी के नासिर अस्पताल पर इजरायल के हवाई हमले में पांच पत्रकार और कुल बीस लोग मारे गए हैं.
- इजरायल के हमले में आम नागरिकों, पत्रकारों और मेडिकल स्टाफ की बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं.
- इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अस्पताल हमले में हुई मौतों पर गहरा खेद जताया है.
गाजा में इजरायल का हमला जारी है. हमास के उग्रवादियों को निशाना बनाने का दावा करने वाले इजरायल के हमले में आम लोग, पत्रकार और मेडिकल स्टाफ की बड़े पैमाने पर मौत हो रही है. इजरायल ने सोमवार को गाजा पट्टी के एक अस्पताल पर हवाई हमला किया जिसे पूरी दुनिया ने ऑन कैमरा देखा. इस हमले में पांच पत्रकारों सहित 20 लोगों की मौत हो गई है. अब इसके बाद इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन मौतों पर खेद व्यक्त किया है.
प्रधान मंत्री ने अपने कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा, "इजरायल को गाजा के नासिर अस्पताल में आज हुई दुखद दुर्घटना पर गहरा अफसोस है." उन्होंने कहा, "इजरायल पत्रकारों, चिकित्सा कर्मचारियों और सभी नागरिकों के काम को महत्व देता है. सैन्य अधिकारी गहन जांच कर रहे हैं. हमारी लड़ाई हमास के आतंकियों से है. हमारा एकमात्र लक्ष्य हमास को हराना और अपने बंधकों को घर लाना है."
Nasser Hospital, Khanyounis, Gaza. pic.twitter.com/XyXEORGSob— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) August 25, 2025
इस हमले में रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस और अल जजीरा के कंट्रीब्यूटर (पत्रकार) मारे गए हैं. तीनों न्यूज एजेंसियों ने इसकी पुष्टि की है.
