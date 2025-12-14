मारा गया इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन, हमास का टॉप कमांडर ढेर, 2 साल पहले के हमले का बदला लेने का दावा

इजरायल ने दो साल पहले उसकी जमीन पर हुए सबसे घातक हमले का बदला ले लिया है. उसने हमास के टॉप कमांडर रईद साद को एक धमाकाकर चीथड़े उड़ा दिए. इजरायली फोर्स ने गाजा में एक कार को निशाना बनाकर उड़ा दिया. बताया जाता है कि साद उसमें सवार था. साद हमास की अल कासिम ब्रिगेड का टॉप कमांडर था. वो गाजा में हमास की सबसे घातक बटालियन की कमान संभालता था और गुरिल्ला हमले में माहिर था.साद हमास के हथियारों का कारखाना चलाता था और आतंकी समूह की ऑपरेशन डिवीजन की कमान संभालता था. उसे इजरायल में 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले मास्टरमाइंड में से एक मानाजाता है. इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरेल केट्ज ने भी सैनिकों पर हमले के बदले में इस हमले का दावा किया है.

खुफिया सूचना पर अटैक

इजराइली सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद को ये खुफिया सूचना मिली थी कि साद गाजा के वेस्ट इलाके में यात्रा कर रहा था. इसके बाद उसने नाबुलसी इलाके में वाहन को टारगेट पर लिया. गाजा पर इजरायली के ताबड़तोड़ हमलों के वक्त साद करीब दो सालों से सुरंग में छिपकर बैठा था.गाजा ने साद की मौत की पुष्टि नहीं की है. उसने गाजा सिटी के बाहर 10 अक्टूबर को धमाके को सीजफायर का उल्लंघन बताया है. इजरायल का कहना है कि साद हमास के आतंकी ढांचे को फिर से मजबूत करने में जुटा था, जो संघर्षविराम का उल्लंघन था. उसने हमले का वीडियो जारी किया.

Israel Attack



इजरायल हमास का संघर्षविराम खतरे में

इजरायल और हमास के बीच इसी साल अक्टूबर में एक सीजफायर हुआ था. हमास ने 20 इजरायली बंधकों को रिहा किया था. वहीं इजरायल ने 2 हजार फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा था.अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते का दावा किया था.

ELIMINATED: Ra'ad Sa'ad, Head of the Weapons Production Headquarters of Hamas' Military Wing and One of the Architects of the Brutal October 7th Massacre



Sa'ad was one of the last remaining veteran senior militants in the Gaza Strip and a close associate of Marwan Issa, the… pic.twitter.com/nIa1VUqryI — Israel Defense Forces (@IDF) December 13, 2025

याह्या सिनवार भी मारा गया था

इजराइल ने मार्च में हमास के स्वघोषित पीएम इस्साम दिब अब्दुल्ला को ढेर किया था.हमास कमांडर और बड़ नेता महमूद मारजूक अहमद, बहजत हसन मोहम्मद अबू सल्तान और अहमद उमर अब्दुल्ला शामिल भी मारा जा चुका है. हमास का कमांडर इन चीफ याह्या सिनवार भी अक्टूबर 2024 में ड्रोन हमले में मारा गया था. वो एक इमारत में छिपा था और घायल अवस्था में था. उसके पास हथियारों का जखीरा भी मिला था.

इजरायली हमले में 386 की मौत

खबरों में कहा गया है कि गाजा सिटी में इजरायल के हमले में चार लोग मारे गए हैं. इनकी बॉडी शिफा हॉस्पिटल लाई गई.जबकि तीन अन्य घायल हैं.फलस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि संघर्ष विराम उल्लंघन के बाद से इजरायली हमले और गोलीबारी में 386 फलस्तीनियों के मारे जाने की खबरें हैं. वहीं इजरायल का कहना है कि उसके हालिया हमले उसके सैनिकों पर हुए हमले का जवाब है. फलस्तीनी इजरायल के नियंत्रण वाले गाजा के इलाके और बाकी हिस्से के बीच पीली लाइन को क्रॉस करने का प्रयास कर रहे हैं. इजरायली एजेंसियों ने हमास आतंकियों से बंधकों के अवशेष लौटाने को कहा है.

7 अक्टूबर 2023 को सबसे बड़ा हमला

दो साल पहले हमास ने आसमान से रॉकेट, पैराशूट के साथ बॉर्डर पर बनी दीवारों को धमाके से तोड़ते हुए इजरायल पर सबसे बड़ा हमला बोला था. इसमें 1200 इजरायली और कुछ विदेशी नागरिक मारे गए थे. इजरायली लड़ाकों ने 251 को बंधक बनाकर अपने इलाके में ले गए थे. उसके बाद इजरायली की जवाबी कार्रवाई में 70, 650 से अधिक लोग मारे गए हैं. इसमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं. 20 लाख की आबादी वाला गाजा का ज्यादातर इलाका इजरायली हमले में मलबे में तब्दील हो चुका है.

