गाजा के अस्‍पताल पर इजरायल का हमला, 5 जर्नलिस्‍ट्स समेत 20 लोगों की मौत 

न्‍यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक बयान में कहा कि मसरी की मौत और खालिद के घायल होने की खबर सुनकर वह स्तब्ध है.

  • इजरायल के हमले में गाजा के नासिर अस्पताल पर हमला हुआ जिसमें कम से कम बीस लोगों की मौत हुई है.
  • हमले में पांच पत्रकारों की मौत हुई जिनमें रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकार शामिल हैं.
  • पत्रकार मसरी के शव को बचाने के प्रयास के दौरान एक और बम गिरा जिससे अधिक मौतें हुईं.
वॉशिंगटन:

इजरायल की तरफ से गाजा पर कार्रवाई और आक्रामक हो गई है. स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि दक्षिणी गाजा के नासिर अस्‍पताल पर इजरायल के हमले में कुछ जर्नलिस्‍ट्स की भी मौत हुई है. इन हमलों में कम से कम 20 लोगों की मौत की खबरें हैं जिनमें  पांच जर्नलिस्‍ट्स हैं. 

कौन थे ये 5 जर्नलिस्‍ट्स 

सोमवार को हुए हमलों में रॉयटर्स के लिए काम करने वाले हुसाम अल-मसरी, एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम करने वाली मरियम अबू दग्गा, अल जजीरा के पत्रकार मोहम्मद सलाम, फोटो जर्नलिस्‍ट मोआज अबू ताहा और कुद्स फीड के अहमद अबू अजीज मारे गए. रॉयटर्स के एक और जर्नलिस्‍ट, हातेम खालिद, हमले में घायल हो गए.  समाचार एजेंसी अलघाद टीवी के एक वीडियो में चमकीले नारंगी रंग की जैकेट पहने नागरिक सुरक्षा कर्मियों और पत्रकारों को एक बम की चपेट में आते हुए दिखाया गया है. 

यह हादसा तब हुआ जब वो अस्पताल की चौथी मंजिल पर हुए एक हमले में मारे गए मसरी के शव को बचाने की कोशिश कर रहे थे. अपनी मौत से पहले, उन्होंने खुद को बचाने के लिए हाथ उठाए, लेकिन विस्फोट में मारे गए. गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि बचाव दल के पहुंचने के बाद, दूसरा बम चौथी मंजिल पर उसी जगह पर गिरा जहां पहले बम गिरा था. 

बाद में एक वीडियो में, जहां पत्रकार और नागरिक सुरक्षा कर्मचारी हमले के समय खड़े थे, वहां शवों का ढेर पड़ा हुआ दिखाई दिया. एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से बताया गया है कि वह डग्गा की मौत और उसके साथ मारे गए अन्य पत्रकारों की मौत की खबर सुनकर स्तब्ध और दुखी है. 

पूरी सुरक्षा देने की कोशिशें 

एजेंसी ने कहा, 'हम गाजा में अपने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. वो कठिन और खतरनाक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्टिंग प्रदान करना जारी रखे हुए हैं.' न्‍यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक बयान में कहा कि मसरी की मौत और खालिद के घायल होने की खबर सुनकर वह स्तब्ध है. एक प्रवक्ता ने कहा, 'हम तत्काल और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और गाजा तथा इजरायल के अधिकारियों से हातेम के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में मदद करने का अनुरोध किया है.' 

