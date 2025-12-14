सिडनी हमले पर भड़के इजरायली पीएम नेतन्याहू, बोले- ऑस्ट्रेलिया की नीतियों ने आग में डाला घी

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में यहूदियों के हनुक्का उत्सव (Chanukah by the Sea) के दौरान बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. इस हमले में हमलावर समेत 11 लोगों की मौत हो गई थी.

नेतन्याहू का ऑस्ट्रेलिया पर सीधा आरोप

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देने का सीधा आरोप लगाया है. एक सार्वजनिक भाषण में नेतन्याहू ने कहा कि एंटीसेमिटिज्म एक कैंसर की तरह है, जो तब फैलता है जब नेता इस पर चुप रहते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते. उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने लगभग तीन महीने पहले, अगस्त में, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को एक पत्र लिखा था. नेतन्याहू का दावा है कि उस पत्र में उन्होंने साफ लिखा था कि फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की ऑस्ट्रेलिया की नीति "एंटीसेमिटिज्म की आग में तेल डालने जैसा" काम कर रही हैं.

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर 14 दिसंबर 2025 को एक भयावह गोलीबारी की घटना हुई. यह हमला उस समय हुआ जब यहूदी समुदाय हनुक्का त्योहार की पहली रात का जश्न मना रहा था. न्यू साउथ वेल्स पुलिस के अनुसार, इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक हमलावर भी शामिल है. वहीं, इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है.

BREAKING: Video shows how bystander disarmed one of the Bondi Beach gunmen pic.twitter.com/YN9lM1Tzls — The Spectator Index (@spectatorindex) December 14, 2025

हीरो बने आम नागरिक

घटना के बाद वायरल हुए वीडियो में एक आम नागरिक की बहादुरी देखने को मिली, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर एक हमलावर को पकड़ लिया और उससे राइफल छीनने की कोशिश की, जिससे कई और लोगों की जान बच सकी.