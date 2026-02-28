'हमें नहीं पता आगे क्या होगा?' ईरान में फंसे भारतीय छात्रों ने जारी किया वीडियो, मांगी मदद

हफ्तों से ईरान पर हमले की आशंका थी और शनिवार को हमला हो ही गया. ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने मिलकर हमला कर दिया है. राजधानी तेहरान समेत ईरान के कई इलाकों में लगातार धमाके हो रहे हैं. हवाई हमलों को लेकर सायरन बज रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमलों की पुष्टि की है.

ट्रंप ने कहा कि हमारा मकसद ईरानी सरकार से आने वाले खतरों से अमेरिकियों की रक्षा करना है. वहीं, नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल और अमेरिका ने ईरान के आतंकी शासन से पैदा हुए अस्तित्व के खतरे को दूर करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है.

ईरान पर इजरायल और अमेरिकी हमले के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है. ईरान में मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला करना शुरू कर दिया है. इस बीच ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है. लेकिन ईरान में कुछ भारतीय छात्र फंस गए हैं. उन्होंने एक वीडियो जारी कर मदद मांगी है.

'पता नहीं, क्या होने वाला है?'

ईरान पर हमले के बीच वहां फंसे कई भारतीय छात्रों ने वीडियो जारी कर मदद की अपील की है. एक छात्र ने वीडियो जारी कर कहा कि हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है. उन्होंने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से जल्द से जल्द उन्हें यहां से सुरक्षित निकालने की अपील की है. छात्रों का कहना है कि हम बता भी नहीं सकते कि यहां क्या हो रहा है, क्योंकि लगातार हवाई हमले हो रहे हैं.

भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी

ईरान पर हमले के बीच तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी है. साथ ही सभी भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने को भी कहा गया है.

भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. जरूरत पड़ने पर +989128109115, +989128109109, +989128109102 और +989932179359 पर कॉल कर सकते हैं.

ADVISORY as on 28 February 2026 pic.twitter.com/BqQv9AfNAl — India in Iran (@India_in_Iran) February 28, 2026

इजरायल में रहने वाले भारतीयों के लिए भी तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है. सभी भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. सलाह दी गई है कि सभी भारतीयों को शेल्टर के पास रहना चाहिए और अपने आसपास की सुरक्षित जगहों के बारे में पता होना चाहिए.

ADVISORY



In view of the prevailing security situation in the region, all Indian nationals in Israel are advised to exercise utmost caution and remain vigilant at all times.

2. Indian nationals are strongly advised to strictly adhere to the safety guidelines and instructions… pic.twitter.com/SOvzAdLMwn — India in Israel (@indemtel) February 28, 2026

भारतीय दूतावास ने इजरायल में रहने वाले भारतीयों के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिक +972-54-7520711 और +972-54-2428378 पर कॉल कर सकते हैं या फिर cons1.telaviv@mea.gov.in ईमेल कर सकते हैं.