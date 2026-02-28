Israel Attac Iran Live: मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्से इस समय जंग का मैदान बने हुए हैं. इजरायल और ईरान के बीच टेंशन लगातार जारी है. शनिवार तड़के इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान में हमले किए, जिसके बाद तेहरान में हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा. खामेनेई ने जवाबी हमले सऊदी, दुबई, करत, दोहा, जॉर्डन समेत सात दशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाते हुए करवा दिए. इजरा.ल भी इसका मुंबतोड़ जवाब दे रहा है. इजरा.ल और ईरान टेंशन से जुड़ा पल-पल का अपडेट यहां देखें.

ये भी पढ़ें- ईरान पर इजरायल और अमेरिका का जॉइंट अटैक; अब तक क्या कुछ हुआ? 10 बड़ी बातें

ये भी पढ़ें-इजरायल का दावा- ईरान का कमांडर-इन-चीफ अमीर हात्मी मारा गया | अमेरिकी सैन्य बेस पर ताबड़तोड़ हमले

ISRAEL IRAN ATTACK LIVE UPDATES...

ईरान पर इजरायल के हमले की 5 बड़ी बातें