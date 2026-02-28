विज्ञापन
 US-Israel Iran Attack News Live Updates : बीती रात ईरान के आसमान ने बारूद की वो बारिश देखी जिसने दशकों पुराने साम्राज्य की नींव हिला दी. इजरायली वायु सेना के कई लड़ाकू विमानों ने 'ऑपरेशन रोरिंग लायन' के तहत तेहरान की किलेबंदी को तिनके की तरह बिखेर दिया. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई. यह सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक 'सर्जिकल डिकैपिटेशन' था, जिसमें एक ही झटके में ईरान के रक्षा मंत्री और IRGC चीफ समेत 7 शीर्ष सैन्य सूरमाओं का अस्तित्व मिटा दिया गया. ईरान की राजधानी तेहरान के अलावा कौम, हाइफा, खोर्रमाबाद और इस्फहान पर मिसाइलें दागीं. ईरान सरकार के कुछ कार्यालयों पर भी हमला हुआ. ईरान ने कुवैत, यूएई, बहरीन समेत कई देशों पर हमला किया, जहां यूएस बेस हैं. आज भी सुबह से इजरायल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है.

ईरान पर इजरायल के अटैक की 5 बड़ी बातें

  • इजरायल ने ईरान पर अमेरिका के साथ मिलकर हमला किया.
  • इजरायल अगले कुछ दिनों तक ईरान पर हमला करता रहेगा.
  • हमले के बीच इजरायल ने अपने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है.
  • US- अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत 
  • इजरायल ने ईरानी सरकार की जगहों और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया.

न रूस से दोस्ती काम आई न चीन से रिश्ते... खामेनेई को घर में घुसकर मार गया अमेरिका

गृह युद्ध, नया लीडर, अमेरिकी पपेट या सैन्य शासन... ईरान में अब क्या-क्या हो सकता है?

खामेनेई की मौत के बाद अब ईरान का नया नेता कौन? कैसे बनेगा नया सुप्रीम लीडर; सबकुछ समझिए

मिसाइल देखकर हम डरे हुए हैं, सरकार मदद करे; दुबई में फंसे भारतीय छात्र ने लगाई गुहार

US-Israel Attacks Iran LIVE | इजरायल के ईरान पर हमले से जुड़े बड़े अपडेट

Mar 01, 2026 19:33 (IST)
Iran-Israel conflict LIVE: अब्राहम लिंकन पोत पर चार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला

ईरान ने अमेरिकी नौसेना की ताकत माने जाने वाले विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन (USS Abraham Lincoln) को अपना निशाना बनाया है. रिपोर्टों के अनुसार, ईरान की ओर से इस शक्तिशाली युद्धपोत पर एक साथ चार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं. प्रेस टीवी के हवाले से यह जानकारी आई है.

Mar 01, 2026 19:27 (IST)
Iran-Israel conflict LIVE : तेहरान पर फिर से नया हमला

इजरायल ने तेहरान पर फिर से नया हमला शुरू की है और कहा कि इसका उद्देश्य ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या के बाद आसमान पर अपना वर्चस्व स्थापित करना है. इस हत्या के बाद इस्लामी गणराज्य 5 दशकों में अपनी सबसे बड़ी चुनौती के बीच अपने नेतृत्व का पुनर्निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहा है.

Mar 01, 2026 19:21 (IST)
US-Israel Attacks Iran Live : ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद की इज़रायली हमले में मौत

Mar 01, 2026 19:01 (IST)
ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की इजरायल के हमले में मौत

Mar 01, 2026 18:56 (IST)
US-Israel Attacks Iran Live: इजरायल के बेत शेमेश शहर पर गिरी ईरान की मिसाइल, 9 की मौत

ईरान की ओर से दागी गई बैलेस्टिक मिसाइलों ने इजरायल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. ताज़ा हमले में इजरायल के बेत शेमेश शहर के एक रिहायशी इलाके पर मिसाइल गिरी है, जिससे वहां भारी तबाही हुई है. 9 लोगों की मौत हुई है औऱ 20 लोग घायल हुए हैं. 

Mar 01, 2026 18:45 (IST)
US Israel Iran News Today Live Updates : UAE पर ईरान ने 165 बैलिस्टिक मिसाइल और 541 ड्रोनों से अटेक किया

संयुक्त अरब अमीरात की वायु रक्षा ने अब तक 165 बैलिस्टिक मिसाइलों, 2 क्रूज मिसाइलों और 541 ईरानी ड्रोनों का सामना किया है. रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि ईरानी हमले के दूसरे दिन सुबह संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेना और वायु रक्षा बलों ने 20 बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने और 8 मिसाइलों को समुद्र में गिराने में सफलता प्राप्त की, साथ ही 2 क्रूज मिसाइलों और 311 ड्रोनों को भी नष्ट किया. 21 ड्रोन नागरिक ठिकानों पर गिरे, जिससे विभिन्न खतरों से निपटने में संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेना और वायु रक्षा बलों की क्षमता की पुष्टि होती है.

Mar 01, 2026 18:43 (IST)
Iran-Israel conflict LIVE : इजरायल-ईरान तनाव : तेल अवीव में सायरन और धमाकों के बीच शेल्टरों में रह रहे लोग

 इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष ने आम लोगों की मुश्‍क‍िलें बढ़ा दी हैं. तेल अवीव में गूंजते सायरन और धमाकों के बीच शेल्‍टरों में छ‍िपे लोगों ने अपने जीवन के सबसे खौफनाक हालातों का ज‍िक्र करते हुए बताया क‍ि कैसे यह लड़ाई आम लोगों और इलाकों के बीच तक पहुंच गई है. एक स्थानीय निवासी ने उन तनावपूर्ण क्षणों को याद करते हुए कहा, “यह लगातार जारी था, लेकिन हमारे पास शेल्टर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय था. मैंने सायरन और धमाके की आवाज सुनी और सोचा, हमें शेल्टर में जाना चाहिए. हम पूरे दिन और पूरी रात शेल्टर में रहे.”

Mar 01, 2026 18:38 (IST)
Iran-Israel conflict LIVE : हम अपनी रक्षा के लिए तैयार- यूएई की राज्य मंत्री रीम अल हाशिमी

यूएई की राज्य मंत्री रीम अल हाशिमी ने सीएनएन से कहा कि हम अपनी रक्षा के लिए तैयार हैं. हमें उम्मीद है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन हम इस तरह के गैरकानूनी और अनुचित हमलों को सहते हुए चुपचाप नहीं बैठेंगे.

Mar 01, 2026 18:38 (IST)
Iran-Israel conflict LIVE : ईरान के मिसाइल हमले में बेत शेमेश में कम से कम 6 लोग मारे गए

Mar 01, 2026 18:33 (IST)
US Israel Iran News Today Live Updates: इज़रायल के बेत शेमेश में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल का हमला, 20 लोग घायल

Mar 01, 2026 18:20 (IST)
US-Israel Attacks Iran LIVE : इजरायल के बेत शेमेश शहर पर गिरी ईरान की मिसाइल

ईरान की ओर से दागी गई बैलेस्टिक मिसाइलों ने इजरायल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. ताज़ा हमले में इजरायल के बेत शेमेश शहर के एक रिहायशी इलाके पर मिसाइल गिरी है, जिससे वहां भारी तबाही हुई है. 8 लोगों की मौत हुई है औऱ 20 लोग घायल हुए हैं. 

Mar 01, 2026 18:15 (IST)
US-Israel Attacks Iran LIVE : कुवैत पर ईरानी ड्रोन का बड़ा हमला, एयर डिफेंस सिस्टम ने फेल किया अटैक

Mar 01, 2026 18:06 (IST)
US-Israel Attacks Iran LIVE : 'खामेनेई की हत्या, इस्लाम के विरुद्ध युद्ध' - ईरान के राष्ट्रपति

Mar 01, 2026 18:02 (IST)
US-Israel Attacks Iran LIVE : ईरान ने कुवैत को निशाना बनाते हुए नया हमला किया

ईरान ने कुवैत को निशाना बनाते हुए नया हमला किया है. हालांकि, कुवैत के मुस्तैद एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते इन आत्मघाती ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया और एक बड़ी तबाही को टाल दिया.

Mar 01, 2026 17:52 (IST)
US-Israel Attacks Iran LIVE : ईरान के हमले से इजरायल में हताहतों और नुकसान की खबर

AFP की रिपोर्ट के हवाले से इजरायल पर ईरान के भीषण मिसाइल हमले के बाद हताहतों और नुकसान की शुरुआती खबरें सामने आने लगी हैं. इजरायली बचाव दल (रेस्क्यू टीमें) घटनास्थल पर तैनात हैं और मलबे के बीच राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं.

Mar 01, 2026 17:50 (IST)
Israel Attacks Iran LIVE : ईरान के खिलाफ सैन्य जवाबी कार्रवाई करेगा सऊदी अरब

सीएनएन के हवाले से यह खबर आई है कि सऊदी अरब ने घोषणा की है कि अगर अमेरिका द्वारा सऊदी अरब में स्थित सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रहे तो वह ईरान के खिलाफ सैन्य जवाबी कार्रवाई करेगा.

Mar 01, 2026 17:45 (IST)
Israel Attacks Iran LIVE : आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत पर पाकिस्तान में हंगामा, कराची में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन

Mar 01, 2026 17:34 (IST)
Israel Attacks Iran LIVE : ग्रैंड अयातुल्ला नासिर शिराजी ने US-इजरायल के खिलाफ किया जिहाद का एलान, कहा- 'बदला लेना मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य'

Mar 01, 2026 17:33 (IST)
सुप्रीम लीडर, 40 कमांडर, एयर डिफेंस सिस्टम, आर्मी चीफ...इजरायल के हमले में ईरान ने अब तक क्या-क्या खोया? | America Israel attacks on iran what iran lost in two day war with israreli army idf

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों का आज दूसरा दिन है. दो दिन में ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के अलावा 40 टॉप कमांडरों को खो दिया है.

Mar 01, 2026 17:31 (IST)
Israel Attacks Iran LIVE : राष्ट्रपति ने नेता की शहादत को मुसलमानों के खिलाफ युद्ध बताया

ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की शहादत पर शोक संदेश देते हुए राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने कहा है कि इस्लामी उम्माह के इस महान सेनापति की हत्या मुसलमानों, विशेषकर विश्व भर के शियाओं के खिलाफ एक स्पष्ट युद्ध है.

Mar 01, 2026 17:25 (IST)
शब्बत के दिन हमला नहीं होगा, खामेनेई की हत्या क्या ईरान की इन 3 गलतियों के कारण हुई? | Iran-Israel War: Iran Mistakes that even led to Khamenei Death, Shabbat Day

ईरान को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमले के लिए शब्बत के दिन चुना जाएगा. यह एक बड़ी गलती साबित हुई. साथ ही ईरान का एयर डिफेंस बेहद कमजोर निकला. ईरान सरकार में इजरायल और अमेरिका के जासूस बड़े भीतर तक थे. जिसने खामेनेई के सटीक ठिकाने की जानकारी मिली. मोसाद तक में जासूसों के शामिल होने की बात सामने आई है.

Mar 01, 2026 17:18 (IST)
US-Israel Iran War LIVE : अयातुल्ला सैयद की मौत पर पुतिन संवेदना व्यक्त की

व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सर्वोच्च नेता, अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या पर इस्लामिक गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की.

Mar 01, 2026 17:15 (IST)
Israel Attacks Iran LIVE : ईरान के हमले से ओमान की खाड़ी में तेल के टैंकर में लगी आग

Mar 01, 2026 17:14 (IST)
Israel Attacks Iran LIVE : आईडीएफ ने जारी किया अलर्ट

आईडीएफ ने कुछ समय पहले ईरान से इजराइल की सीमा की ओर मिसाइलें दागे जाने की सूचना दी है. रक्षा प्रणालियां इस खतरे को रोकने के लिए सक्रिय हैं.  जनता से अनुरोध है कि वे जिम्मेदारी निभाएं और निर्देशों का पालन करें. चेतावनी मिलते ही सुरक्षित स्थानों में प्रवेश करें और अगली सूचना मिलने तक वहीं रहें.

Mar 01, 2026 17:10 (IST)
