एनडीटीवी से खास बातचीत में राजस्थान के सोमनाथ ने बताया कि वे लेबनान काम के लिए जाना चाहते थे, सुबह 5 बजे से एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं और अब उन्हें नहीं पता आगे क्या करें.संदीप लंदन में काम करते हैं और भारत एक समारोह में शामिल होने आए थे.अब वे कहते हैं कि बड़ी मुसीबत में हैं क्योंकि उनकी छुट्टी पहले ही बढ़ चुकी थी. उन्हें सोमवार तक किसी भी हालत में ऑफिस जॉइन करना है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे कैसे पहुंचेंगे. दो यात्री दुबई घूमने जा रहे थे, लेकिन उनकी फ्लाइट रद्द हो गई, इसलिए वे भी दिल्ली एयरपोर्ट पर फंस गए हैं.उनका कहना है कि होटल बुकिंग, घूमने की योजनाएं और वापसी की फ्लाइट सब कुछ पहले से तय था.अब यह उनके लिए बड़ा नुकसान है. लंदन से आया एक विदेशी दंपत्ति एक शादी में शामिल होने दिल्ली पहुंचा था, लेकिन अब वे घबराए हुए हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता आगे क्या करें.