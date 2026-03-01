Israel-Iran War LIVE Updates: ईरान-इजरायल के बीच युद्ध अब अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है,अमेरिका के सहयोग से भयावह हुए इस हमले ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई समेत करीब 8 दिग्गज लीडरों की जान ले ली है. इस युद्ध का असर ईरान में रह रहे भारतीयों पर भी पड़ा है. कई भारतीय ईरान के अलावा दुबई,UAE, बहरीन,कतर जैसे देशों में फंस गए हैं. इस युद्ध के चलते दुबई में फंसी स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भयावह मंजर की कहानी बताई, हालांकि वे स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं. भारत का विदेश मंत्रालय इसपर नजर रख रहा है. AIMSA से जुड़े मेडिकल छात्रों ने मिडिल ईस्ट देशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित अपने वातन वापस लाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है. हर अपडेट के लिए बने रहिए एनडीटीवी के साथ
Iran-Israel War Live Updates Indians Stranded In Many Countries Bahrain,UAE,Qatar All Latest Updates Here
PV Sindhu In Dubai: बहुत टेंशन वाला और डरावना पल,दुबई में फंसी स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु
ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच शनिवार से शुरू हुई जंग से वैश्विक स्तर पर हवाई यातायात प्रभावित हुआ है.दुनियाभर के लोग अलग-अलग जगहों पर फंसे हुए हैं.भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु भी दुबई में फंसी हुई हैं.सिंधु सुरक्षित हैं.इसकी जानकारी उन्होंने रविवार सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से दी.सिंधु ने एक्स पर लिखा, "यह मुश्किल बढ़ती जा रही है, और हालात हर घंटे और डरावने होते जा रहे हैं.कुछ घंटे पहले, एयरपोर्ट पर हम जहां छिपे हुए थे, उसके पास एक धमाका हुआ.मेरे कोच को जल्दी से उस जगह से भागना पड़ा क्योंकि वह धुएं और मलबे के सबसे करीब थे.यह हम सभी के लिए बहुत टेंशन वाला और डरावना पल था.
Iran-Israel War Live : अमरीका-ईरान जंग में फंसे पंजाबियों की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी से मिलेंगे सुखबीर सिंह बादल
लुधियाना के समराला पहुंचे शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अमरीका-ईरान जंग में फंसे पंजाबियों की सुरक्षा को लेकर वे प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे.विशेष फ्लाइट्स की मांग कर पंजाबियों को सुरक्षित लाने की मांग करेंगे.
Israel Iran War Latest News: ईरान-इजरायल युद्ध के बीच इन देशों में CBSE ने स्थगित कर दी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं
ईरान-इजरायल युद्ध का असर सीबीएसई की 10वीं-12वीं की परीक्षाओं पर भी पड़ा है. सीबीएसई ने ताजा सूचना देते हुए बताया कि छात्रों और स्कूलों को सूचित किया जाता है कि मध्य पूर्व (बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई) के कुछ हिस्सों में वर्तमान स्थिति को देखते हुए, बोर्ड ने 2 मार्च 2026, सोमवार को होने वाली कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं को मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थगित करने का निर्णय लिया है.
Israel-Iran War Live Updates: मध्य पूर्व से होकर जाने वाली 26 उड़ानें रद्द, तिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट सूना
ईरान-इजरायल युद्ध के बीच मध्य पूर्व से होकर जाने वाली 26 उड़ानें रद्द हो गई हैं. इसके चलते तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा पूरी तरह खाली नजर आया.
Israel-Iran War LIVE: दुबई में फंसे भारतीय, कई विमान मध्य पूर्व के अलग‑अलग एयरपोर्ट्स पर अटके
एयर इंडिया की 2 उड़ानें दुबई में फंसी हुई हैं. इंडिगो की 8 उड़ानें मध्य पूर्व के अलग‑अलग एयरपोर्ट्स पर अटकी रहीं. एयर इंडिया एक्सप्रेस की भी 5 उड़ानें मध्य पूर्व के विभिन्न एयरपोर्ट्स पर रोक दी गई थीं. यह जानकारी नहीं है कि ये उड़ानें भारत वापस लौटी हैं या नहीं.
Iran vs Israel LIVE Updates: तेहरान में भारतीयों की चिंता, AIMSA के मेडिकल छात्रों ने लिखा एस जयशंकर को पत्र
ऑल इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स’ एसोसिएशन ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को पत्र लिखकर तेहरान में हुए धमाकों के बीच वहां मौजूद भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर चिंता जताई है और तुरंत निकासी की मांग की है.अपील में, AIMSA ने विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यन जयशंकर से आग्रह किया गया कि वे तुरंत और सक्रिय कदम उठाएं, ताकि उस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें. संगठन ने कहा कि हालात पर लगातार नजर रखना, छात्रों और उनके परिवारों से समय‑समय पर संपर्क बनाए रखना, और साफ‑साफ सलाह जारी करना बहुत जरूरी है ताकि घबराहट और भ्रम न फैले.
Indians In Dubai Live: कॉलेज के ऊपर मिसाइल देख हम डरे हुए हैं,दुबई में फंसे छात्र सिद्धार्थ ने बताया डराने वाला मंजर
ईरान-इजरायल के बीच जारी युद्ध के बीच दुबई से जुड़े भारतीय छात्र ने एनडीटीवी से उस भयानक मंजर की दास्तान सुनाई है. सिद्धार्थ ने बताया कि हम लोग इस वक्त कॉलेज परिसर में ही हैं. यहां हमने कल रात दो मिसाइल अपने कॉलेज के ऊपर से आती देखी थीं और हम लोग इस वक्त काफी डरे हुए हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि हम लोग तो फिलहाल सुरक्षित हैं. सिद्धार्थ ने आगे बताया कि माता-पिता चिंता कर रहे हैं. खाने के सामान हैं पर हम डरे हुए हैं और भारत सरकार से जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहते हैं.
Iran-Israel War Live Updates: मिडिल ईस्ट के देशों में फंसे भारतीयों पर MEA की एडवायजरी
दुबई,कतर, बहरीन समेत मिडिल ईस्ट के देशों में फंसे भारतीयों के लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने एडवायजरी जारी की है. MEA ने कहा कि भारत में मौजूद सभी विदेशी नागरिक, जिनकी यात्रा योजनाएं पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) की मौजूदा स्थिति के कारण बदल गई हैं और जिन्हें अपने वीजा बढ़ाने या अपने ठहराव को नियमित करने में मदद चाहिए, वे नजदीकी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) से संपर्क करें.संबंधित FRRO आपको सभी जरूरी प्रक्रियाओं में मदद करेगा.
Iran Indian Nationals LIVE:भारत से मिडिल ईस्ट के देश जाने वाले भारतीय भी फंसे
एनडीटीवी से खास बातचीत में राजस्थान के सोमनाथ ने बताया कि वे लेबनान काम के लिए जाना चाहते थे, सुबह 5 बजे से एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं और अब उन्हें नहीं पता आगे क्या करें.संदीप लंदन में काम करते हैं और भारत एक समारोह में शामिल होने आए थे.अब वे कहते हैं कि बड़ी मुसीबत में हैं क्योंकि उनकी छुट्टी पहले ही बढ़ चुकी थी. उन्हें सोमवार तक किसी भी हालत में ऑफिस जॉइन करना है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे कैसे पहुंचेंगे. दो यात्री दुबई घूमने जा रहे थे, लेकिन उनकी फ्लाइट रद्द हो गई, इसलिए वे भी दिल्ली एयरपोर्ट पर फंस गए हैं.उनका कहना है कि होटल बुकिंग, घूमने की योजनाएं और वापसी की फ्लाइट सब कुछ पहले से तय था.अब यह उनके लिए बड़ा नुकसान है. लंदन से आया एक विदेशी दंपत्ति एक शादी में शामिल होने दिल्ली पहुंचा था, लेकिन अब वे घबराए हुए हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता आगे क्या करें.
Iran US conflict LIVE: दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे विदेशी यात्री, समझ नहीं आ रहा क्या करें
दिल्ली एयरपोर्ट से एनडीटीवी की संवाददाता तेजश्री ने बताया कि बहुत से यात्री जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, अब वापस जाने का भी कोई रास्ता नहीं बचा है. मध्य पूर्व की स्थिति को देखते हुए, मध्य पूर्व देशों के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. वे उड़ानें भी रद्द हैं जो अपने रास्ते में मध्य पूर्व से होकर गुजरती थीं. इन उड़ानों के रद्द होने के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्री फंस गए हैं.
Iran Indian Nationals LIVE:दुबई में फंसे 84 लोग, पुणे के एक नामी स्कूल के 80 छात्र और 4 शिक्षक शामिल
ईरान की ओर से जबाबी कार्रवाई का असर दुबई पर भी देखने को मिल रहा है. इस दौरान वहां कई भारतीयों के फंसे होने की खबर है. इसमें पुणे के एक नामी स्कूल के 80 छात्र और 4 शिक्षक शामिल हैं. ये सभी दुबई एक स्टडी विजिट के लिए गए थे.अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सभी छात्र और शिक्षक सुरक्षित हैं. विदेश मंत्रालय उनकी जल्द से जल्द भारत वापसी के लिए प्रयास कर रहा है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी उनकी यात्रा को जल्दी से जल्दी सुगम बनाने के लिए समन्वय कर रहा है.