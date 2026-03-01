ईरान-इजरायल युद्ध से मिलती जुलती है 6 साल पहले आई ये वेब सीरीज, 13 दिन पहले ही हुई प्रोड्यूसर की मौत

मध्य पूर्व में इजरायल और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध अब वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बन चुका है. शनिवार रात को इजराय ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसमें तेहरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया. इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसने दोनों देशों के बीच दुश्मनी को और भड़का दिया है. ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायल के तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हमले किए. इस युद्ध ने ना सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाला है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर डाला है.

तेहरान वेब सीरीज और मौजूदा इजरायल-ईरान युद्ध

इस तनावपूर्ण माहौल में एक वेब सीरीज चर्चा का केंद्र बन गई है, 'तेहरान'. यह इजरायली स्पाई थ्रिलर सीरीज ईरान-इजरायल की दुश्मनी, जासूसी और परमाणु कार्यक्रम को केंद्र में रखकर बनाई गई है, जो वर्तमान घटनाओं से इतनी मिलती-जुलती है. 2020 में एप्पल टीवी+ पर रिलीज हुई इस सीरीज ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खूब वाहवाही बटोरी है और अब इसके चौथे सीजन की शूटिंग के बीच यह फिर से सुर्खियों में है. सीरीज की कहानी एक मोसाद एजेंट तमार रबिनयान (निव सुल्तान द्वारा अभिनीत) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक ईरानी मूल की इजरायली महिला है. वह तेहरान में नकली पहचान में घुसकर ईरान के परमाणु रिएक्टर को नष्ट करने की कोशिश करती है. सीरीज में साइबर हमले, सीक्रेट ऑपरेशन, हत्याएं और प्रॉक्सी युद्धों को दिखाया गया है, जो आज के ईरान-इस्राइल संघर्ष से काफी समानता रखते हैं.

इजरायल-ईरान युद्ध और काल्पनिक कहानी तेहरान

'तेहरान' की प्रासंगिकता सिर्फ काल्पनिक नहीं है. यह वास्तविक राजनीतिक तनाव को दर्शाती है. सीरीज के क्रिएटर मोशे जोंडर ने इसे ईरान की 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद की दुश्मनी पर आधारित बताया है. पहले सीजन में तमार का मिशन ईरान के बिजली ग्रिड पर साइबर अटैक से शुरू होता है, जो 2021 में ईरान के नतांज परमाणु प्लांट पर हुए वास्तविक साइबर हमले से मिलता-जुलता है, जिसके लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया गया था.

यह भी पढ़ें: ट्रंप और नेतन्याहू पर भड़के जावेद अख्तर, बोले- इन जैसे सभी गुंडों ने...

दूसरे और तीसरे सीजन में प्रॉक्सी ताकतों जैसे हिजबुल्लाह और हमास की भूमिका को दिखाया गया है, जो आज के लेबनान और गाजा में चल रहे संघर्षों से जुड़ती है. ऐसे समय में 'तेहरान' जैसी सीरीज ना केवल मनोरंजन करती है, बल्कि जटिल भू-राजनीतिक मुद्दों को समझाने में मदद करती है. हालांकि, ईरान ने इस सीरीज को 'इजरायली प्रोपगैंडा' करार दिया है और इसे अपने देश में बैन कर रखा है.

तेहरान की प्रोड्यूसर की निधन

सीरीज की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह अंतरराष्ट्रीय एम्मी अवॉर्ड जीत चुकी है और दुनिया भर में करोड़ों दर्शकों तक पहुंची है. लेकिन हालिया घटनाओं ने इसकी चर्चा को एक दुखद मोड़ दे दिया है. सीरीज की सह-निर्माता और प्रोड्यूसर डाना ईडन की मौत ने पूरी इंडस्ट्री को झकझोर दिया है.

52 वर्षीय डाना ईडन, जो इजरायली टीवी की प्रमुख हस्ती थीं, 16 फरवरी 2026 को ग्रीस के एथेंस में एक होटल में मृत पाई गईं. वह 'तेहरान' के चौथे सीजन की शूटिंग के लिए वहां गई थीं. ग्रीक पुलिस की शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या बताया गया है, लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं. डाना की मौत के पीछे क्या कोई साजिश है? क्या यह ईरान-इजरायल तनाव से जुड़ी है? इन सवालों ने सोशल मीडिया पर तूफान मचाया है.

यह भी पढ़ें: इजरायल-ईरान युद्ध के बीच गुजिया बना रही एक्ट्रेस की बहन, वीडियो शेयर कर बोली हम भारतीय जंग के बीच...

डाना ईडन ने सीरीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्होंने स्क्रिप्ट के विकास में योगदान दिया और इसे वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में मदद की. उनकी मौत के बाद सीरीज की शूटिंग रुक गई है. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि डाना को धमकियां मिल रही थीं, खासकर ईरान से, क्योंकि सीरीज ईरानी शासन की नकारात्मक छवि पेश करती है.

इस मौत ने 'तेहरान' को और रहस्यमयी बना दिया है. क्या सीरीज का चौथा सीजन पूरा होगा? क्या इसमें वर्तमान युद्ध को शामिल किया जाएगा? ये सवाल दर्शकों के मन में घूम रहे हैं. अगर आप स्पाई थ्रिलर और राजनीतिक ड्रामा पसंद करते हैं, तो यह सीरीज जरूर देखें, लेकिन वर्तमान घटनाओं को देखते हुए सावधानी बरतें- यह काल्पनिक है, लेकिन वास्तविकता से बहुत करीब.