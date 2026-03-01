विज्ञापन
India vs West Indies LIVE Score: कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत-वेस्टइंडीज जब वर्चुअल नॉकआउट में भिड़ेंगे तो दोनों देशों की कोशिश जीत के साथ सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने की होगी. जारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में तीन टीमें- दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर चुकी हैं. जबकि चौथी टीम कौन सी होगी, इसका फैसला भारत-वेस्टइंडीज के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता टीम से होगा. भारत को वेस्टइंडीज ने टक्कर दी है, ऐसे में रविवार को होने वाला मुकाबला एकतरफ होने की उम्मीद नहीं है. इस मुकाबले में देखना दिलचस्प होगा कि क्या रिंक सिंह प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होते हैं या नहीं. (Live Scorecard)

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव

वेस्टइंडीज टीम: ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेज़, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्डे, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ, जॉनसन चार्ल्स, अकील होसेन, जेडन सील्स, क्वेंटिन सैम्पसन.

Mar 01, 2026 17:35 (IST)
India vs West Indies LIVE Score: वरुण चक्रवर्ती पर रहेंगी नजरें

पिछले विश्व कप के बाद से टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में वेस्ट इंडीज ने कलाई के स्पिन गेंदबाजों के हाथों 67 विकेट गंवाए हैं - जो इस अवधि में किसी भी पूर्ण सदस्य टीम द्वारा गंवाए गए सबसे अधिक विकेट हैं. ऐसे में वरुण चक्रवर्ती एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं.

Mar 01, 2026 17:34 (IST)
India vs West Indies LIVE Score: कैसी रहेगी पिच

डैरेन सैमी का पिच को लेकर आकलन है कि पिच सूखी रहेगी. काल शाम पिच पर थोड़ी हरियाली थी. इस मैदान पर विश्व कप का यह पहला मैच है जो शाम 7 बजे शुरू होगा, इसलिए अब तक के औसत स्कोर से यह सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आगे क्या होने की उम्मीद है. पिछले हफ्ते शहर में बारिश हुई थी, लेकिन रविवार को मौसम साफ रहने की उम्मीद है. कोलकाता की पिच बल्लेबाजी के लिए मुफीद रहती है, जबकि शाम में समय ओस से गेंदबाजी मुश्किल होती है.

Mar 01, 2026 17:32 (IST)
India vs West Indies LIVE Score: बिना बदलाव के उतर सकती है टीम इंडिया

भारतीय टीम शुरुआत में बिना किसी बदलाव के उतर सकती है. रिंकू सिंह अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद शनिवार देर शाम तक टीम में वापस आ गए हैं, लेकिन उन्हें प्लेइंग इलेवन में तुरंत शामिल नहीं किया जाएगा. जिम्बाब्वे के खिलाफ चेन्नई में जिस टीम के साथ भारत उतरा था, उसी के साथ आगे बढ़ सकता है.

संभावित प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह

Mar 01, 2026 17:30 (IST)
Mar 01, 2026 17:24 (IST)
India vs West Indies LIVE Score: वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं है रिकॉर्ड

भारत का टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. दोनों देश टी20 वर्ल्ड कप में 4 बार आमने-सामने आए हैं. इस दौरान टीम इंडिया सिर्फ एक मैच जीत पाई है जबकि वेस्टइंडीज ने 3 जीते हैं. बात 2023 से करें तो 5 हुए मैचों में 2 भारत जीता है जबकि 3 में हार मिली है. 

Mar 01, 2026 17:17 (IST)
India vs West Indies LIVE Score: स्वागत है आपका महामुकाबले में

नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. आज बड़ा दिन है. कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत-वेस्टइंडीज के बीच भिड़ंत हैं सेमीफाइनल के लिए टिकट के लिए. जीतने वाले टीम नॉकआउट चरण के लिए क्वालीफाई करेगी और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका को ज्वाइन करेगी, जबकि हारने वाली टीम घर जाएगी.

