India vs West Indies LIVE Score: कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत-वेस्टइंडीज जब वर्चुअल नॉकआउट में भिड़ेंगे तो दोनों देशों की कोशिश जीत के साथ सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने की होगी. जारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में तीन टीमें- दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर चुकी हैं. जबकि चौथी टीम कौन सी होगी, इसका फैसला भारत-वेस्टइंडीज के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता टीम से होगा. भारत को वेस्टइंडीज ने टक्कर दी है, ऐसे में रविवार को होने वाला मुकाबला एकतरफ होने की उम्मीद नहीं है. इस मुकाबले में देखना दिलचस्प होगा कि क्या रिंक सिंह प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होते हैं या नहीं. (Live Scorecard)

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव

वेस्टइंडीज टीम: ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेज़, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्डे, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ, जॉनसन चार्ल्स, अकील होसेन, जेडन सील्स, क्वेंटिन सैम्पसन.

