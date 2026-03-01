अमेरिका और इजरायल के ईरान पर बड़े हमले और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद पश्चिम एशिया में पैदा हुए गंभीर तनाव को लेकर भारत ने उच्च‑स्तरीय समीक्षा शुरू कर दी है. नतीजतन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज रात दिल्ली लौटते ही सुरक्षा मामलों की Cabinet Committee on Security (CCS) की अहम बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं. दो दिवसीय राज्यों के दौरे (राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और पुडुचेरी) से लौटने के तुरंत बाद पीएम मोदी इसका नेतृत्व कर रहे हैं. दरअसल CCS, जो देश के सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है. जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हैं. ईरान पर अमेरिका‑इजरायलल की संयुक्त हवाई कार्रवाई, खामेनेई की मौत और तेजी से बदलते भू‑राजनीतिक हालात के बीच भारत की सामरिक और कूटनीतिक रणनीति पर इस बैठक में विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है. जानिए बैठक से जुड़े जरूरी अपडेट्स-

CCS Meeting Live Updates: