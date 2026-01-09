ईरान प्रदर्शन के 5 सबसे पावरफुल VIDEO: खून से लथपथ दादी लगा रही नारा, तेहरान में जनसैलाब

ईरान में जनता का विरोध बड़ा रूप लेता जा रहा है और सामने आए वीडियो इसका सबूत दे रही हैं. प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ ईरान की राजधानी तेहरान और अन्य शहरों में मार्च कर रही है. इसे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की सरकार के खिलाफ पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा प्रदर्शन कहा जा रहा है. प्रदर्शनकारियों को खामेनेई की सत्ता उखाड़ फेंकने और दिवंगत शाह के निर्वासित बेटे रेजा पहलवी को वापस ईरान की गद्दी सौंपने के नारे लगाते हुए सुना जा सकता है. ईरान के हर उम्र और हर तबके के लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं. यह महंगाई के खिलाफ शुरू प्रदर्शन से कहीं बड़ा आकार और मतलब ले चुका है. चलिए आपको ईरान में जारी इस विरोध प्रदर्शन के 5 सबसे पावरफुल वीडियो दिखाते हैं.

"मुझे डर नहीं है, मैं 47 साल से मरी हुई हूं"

जब ईरानी सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर नकेल कसने के प्रयासों को तेज कर रही है, एक बुजुर्ग महिला प्रदर्शनकारी का इस्लामी शासन को चुनौती देने वाला एक वीडियो वायरल हो गया है और यह वहां की आर्थिक कठिनाई और जनता में बढ़ते गुस्से से प्रेरित राष्ट्रव्यापी आंदोलन का प्रतीक बन गया. वायरल क्लिप में महिला के मुंह से खून बहता दिख रहा है. उसे तेहरान की सड़कों पर मार्च करते और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए देखा जा सकता है.

वह चिल्लाती है, "मैं डरती नहीं हूं. मुझे मरे हुए 47 साल हो गए हैं."

I'm not afraid. I've been dead for 47 years this is the voice of a woman in Iran who is fed up with the Islamic republic.

47 years ago, the Islamic Republic took our rights and turned a nation into hostages.

Today people have nothing left to lose, they rise.

Iran is rising. pic.twitter.com/GAawmynE0C — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 8, 2026

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर क्लिप शेयर करते हुए ईरानी पत्रकार और एक्टिविस्ट मासिह अलीनेजाद ने लिखा, "मैं डरती नहीं हूं. मुझे मरे हुए 47 साल हो गए हैं, यह ईरान की एक महिला की आवाज है जो इस्लामिक रिपब्लिक से तंग आ चुकी है." उन्होंने कहा, "47 साल पहले, इस्लामिक गणराज्य ने हमारे अधिकार छीन लिए और एक देश को बंधक बना लिया. आज लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, वे उठ खड़े हुए हैं. ईरान बढ़ रहा है."

तेहरान में लोगों का जनसैलाब

गुरुवार की शाम ईरान के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए लेकिन तेहरान और दूसरे शहर मशहद में ऐसा नहीं था. यहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, जिन्हें सुरक्षा बलों ने तितर-बितर नहीं किया. दरअसल निर्वासन में रह रहे ईरान के क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने तेहरान के अंदर रात को विरोध प्रदर्शन करने को कहा था. गुरुवार शात 8 बजे लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा गया था और ठीक 8 बजे तेहरान की सड़कें लोगों से पट गईं. इस वायरल वीडियो में जहां तक देखों, लोग नजर आ रहे हैं.

Tehran today

A sea of people in the streets.

Tehran today

A sea of people in the streets.

The patience of the Iranian people is over. Khamenei and his allies must leave Iran as soon as possible.#Iran

खामेनेई की सत्ता उखाड़ने के लग रहे नारे

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ देश के उत्तर-पूर्व में मशहद में एक प्रमुख सड़क पर चलती नजर आई. यहां जो लोग नारे लगा रहे थे, वो अपने आप में एक बड़ा ऐलान था. यहां "शाह लंबे समय तक जीवित रहें" और "यह अंतिम लड़ाई है! पहलवी वापस आएगा" के नारे सुने जा सकते हैं. साथ ही कई लोगों को एक ओवरपास पर चढ़ते और वहां लगे CCTV कैमरों को हटाते हुए देखा गया.

Update #IranProtesten (45): Mashhad, de tweede stad van Iran, is ook vanavond in handen van een massale protestgolf.



De mensen zijn hun angst kwijtgeraakt en het criminele regime kan nauwelijks optreden tegen zo'n grote groep mensen.



Beelden van Bolevard Vakilabad in Mashhad… pic.twitter.com/f5zkRWUKwu — Bijan (@Bijan63) January 8, 2026

ब्रॉडकास्टिंग भवन को किया आग के हवाले

हिंसक प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने ईरान के मध्य जिले इस्फ़हान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के ब्रॉडकास्टिंग (आईआरआईबी) भवन को आग के हवाले कर दिया. कई गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया है. यहां के एक वीडियो में प्रदर्शनकारियों को इस्फ़हान में "तानाशाह मुर्दाबाद" के नारे लगाते हुए देखा गया. प्रदर्शनकारी तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने शहर अपने कंट्रोल में कर लिया है.

A friend sent this from city of Shahin Shahar near Isfahan. He said "the city center is effectively under protester's control."

प्रदर्शनकारियों और सुप्रीम लीडर की सेना में गोलीबारी

ईरान के पश्चिमी शहर डेज़फुल से आए एक वीडियो में प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ और सुरक्षाकर्मियों के बीच एक चौराहे पर गोलीबारी होती दिख रही है.



ईरान के प्रदर्शन ने गुरुवार को एक अलग ही मोड़ दे लिया. यह प्रदर्शन पूरे ईरान में फैलने के साथ और उग्र रूप ले चुका है. अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी ने कहा कि अब तक, प्रदर्शनों के आसपास हुई हिंसा में कम से कम 42 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2,270 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है.

