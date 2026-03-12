ईरान-इजरायल युद्ध के बीच सऊदी अरब से भारत पहुंचा जहाज शेलॉन्ग, देखिए वीडियो

ईरान और इजरायल यु्द्ध का असर पूरी दुनिया के बाजार पर पड़ रहा है. इस बीच, भारत का एक जहाज 'शेलॉन्ग' स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होते हुए आज तड़के मुंबई पहुंचा है. गौरतलब है कि होर्मुज से ईरान ने चीन के अलावा किसी अन्य देश के जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं दी है. शेलॉन्ग जहाज बड़ी जद्दोजहद के बाद भारत पहुंचा है.

जहाज शेलॉन्ग में 1 लाख 35 हजार मीट्रिक टन क्रूड ऑयल है. गौरतलब है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए ही दुनिया को आधे से ज्यादा कच्चे तेल की सप्लाई होती है. गौरतलब है कि मुंबई में जहां ये जहाज डॉक है वहां से इसमें मौजूद तेल को माहुल रिफाइनरी भेजा जाता है. इस तेल को पाइप के जरिए रिफाइनरी में भेजा जाता है. बताया जा रहा है कि ये जहाज होर्मुज होते हुए यहां पहुंचा है.

गौरतलब है कि ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध के कारण दुनियाभर में तेल और गैस का संकट बढ़ गया है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ईरान ने केवल चीनी जहाजों को गुजरने की अनुमति दी है. यही नहीं, ईरान कई देशों के तेल टैंकरों पर भी हमला किया है. जिससे मुश्किल और बढ़ी है.