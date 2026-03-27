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कुवैत के एयरपोर्ट सहित अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने की बमबारी, इराक में जारी हुआ अलर्ट

ईरान ने ड्रोन अटैक किया है. यूएई, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर और जॉर्डन ने ईरानी हमले की निंदा की है. ईरान के नये हमलों के बाद इराक में अमेरिकी दूतावास ने एक नया सुरक्षा अलर्ट जारी किया है.

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कुवैत के एयरपोर्ट सहित अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने की बमबारी, इराक में जारी हुआ अलर्ट
सांकेतिक तस्वीर.
  • ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं
  • कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया
  • यूएई, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर और जॉर्डन ने ईरानी हमलों की निंदा की है और क्षेत्र में तनाव बढ़ा है
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फार्स समाचार एजेंसी के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की 88वीं बार हमला किया है. आईआरजीसी ने कहा कि उसने उत्तरी इजराइल में सैन्य ठिकानों के साथ-साथ तेल अवीव, किरयात शमोना और बनेई ब्राक शहरों को निशाना बनाया. उसने यह भी कहा कि उसने कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया.

अधिकारियों के मुताबिक, कुवैत के मुबारक अल कबीर बंदरगाह को ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया.

खबरों के मुताबिक, ईरान ने ड्रोन अटैक किया है. यूएई, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर और जॉर्डन ने ईरानी हमले की निंदा की है. ईरान के नये हमलों के बाद इराक में अमेरिकी दूतावास ने एक नया सुरक्षा अलर्ट जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों ने इराक के कुर्द क्षेत्र सहित पूरे इराक में अमेरिकी नागरिकों और वाशिंगटन से जुड़े ठिकानों पर व्यापक हमले किए हैं.

इराक में भी अमेरिका ने जारी किया अलर्ट

दूतावास ने अमेरिकी नागरिकों से इराक छोड़ने और बगदाद स्थित दूतावास या एरबिल स्थित महावाणिज्य दूतावास न जाने का आग्रह किया है, क्योंकि इराकी हवाई क्षेत्र में मिसाइलों, ड्रोन और रॉकेटों का खतरा बना हुआ है.इसने इराक छोड़ने वालों को जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब और तुर्की जाने के लिए सड़क मार्ग अपनाने की सलाह दी है, क्योंकि हवाई क्षेत्र अभी भी बंद है.

कुवैत ने माना-हमला हुआ

कुवैत आर्मी की तरफ से ट्वीट कर बताया, "कुवैती वायु रक्षा प्रणाली इस समय शत्रुतापूर्ण मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है.सेना के जनरल स्टाफ ने स्पष्ट किया है कि सुनाई देने वाली कोई भी विस्फोट ध्वनि वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा शत्रुतापूर्ण हमलों को रोकने का परिणाम है. सभी से अनुरोध है कि वे सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें."

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