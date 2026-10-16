सऊदी में भारतीय राजदूत ने वहां रह रहे भारतीयों को दी चेतावनी-हमलों के वीडियो ना शेयर करें

सऊदी अरब में भारत के राजदूत, विपुल ने सऊदी अरब में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो संदेश जारी किया है. वीडियो में राजदूत विपुल ने कहा कि भारत सऊदी अरब के लोगों और वहां के नेतृत्व के साथ पूरी तरह एकजुट खड़ा है. हम इन हमलों में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, और जो लोग घायल हुए हैं, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं.

कैसे निकल सकते हैं सऊदी से

वीडियो में राजदूत विपुल ने कहा, "10 अक्टूबर को रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की भी जान चली गई. मैं और मेरे अधिकारी उनके परिवार के संपर्क में हैं और हमने उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है. इस हमले में 11 अन्य भारतीय भी घायल हुए हैं. हम उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने के लिए अस्पताल प्रशासन और उनके परिवारों के संपर्क में हैं. मौजूदा हालात के कारण उड़ानों के संचालन में कुछ रुकावट आई है. रियाद हवाई अड्डा बंद है, और सऊदी अरब से हमारी भारतीय एयरलाइनों - एयर इंडिया और इंडिगो - की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. हालांकि, सऊदीया, फ्लाईनास और फ्लाईएडेल की उड़ानें अभी भी चल रही हैं. इसलिए, लोग इन उड़ानों का विकल्प चुन सकते हैं या पड़ोसी खाड़ी देशों के रास्ते यात्रा कर सकते हैं."

वीडियो शेयर नहीं करने की वजह बताई

सऊदी में मौजूद भारतीय राजदूत ने आगे कहा, "इस वजह से हमारे उमराह यात्रियों को कुछ असुविधा हुई है. इससे निपटने के लिए हमने हेल्पलाइन शुरू की हैं; इनके संपर्क नंबर हमारे सोशल मीडिया चैनलों पर उपलब्ध हैं. जो लोग अभी भारत से सऊदी अरब जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि यात्रा में कुछ रुकावटें आ सकती हैं. इसके अलावा, हाल ही में हुए हमलों को देखते हुए, अगर आपको कोई चिंता या सवाल है, तो आप हमारी 24/7 हेल्पलाइन के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं. मौजूदा हालात में, सभी के लिए शांत और सतर्क रहना जरूरी है; हवाई हमले की स्थिति में, कृपया घर के अंदर ही रहें—बाहर न निकलें. साथ ही, कृपया किसी भी हमले की फोटो या वीडियो न लें और न ही उन्हें भारतीय समुदाय के बीच साझा करें, क्योंकि यह सऊदी कानून का उल्लंघन है और इससे आप कानूनी मुसीबत में पड़ सकते हैं."

अंत में भारतीय राजदूत ने कहा, "सबसे महत्वपूर्ण बात, कृपया शांत रहें और घबराएं नहीं. सऊदी अरब में रहने वाले लोग ध्यान दें कि कार्यालय खुले हैं और सभी सेवाएं पूरी तरह से चालू हैं. हमारा दूतावास और वाणिज्य दूतावास काम कर रहे हैं, और हमारा सर्विस प्रोवाइडर भी सक्रिय है, ताकि पासपोर्ट या अटेस्टेशन सेवाओं को प्राप्त करने में कोई दिक्कत न आए. कृपया शांत रहें, संपर्क में रहें और हमसे बात करने के लिए बेझिझक हमारी हेल्पलाइन का उपयोग करें."

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