अफगानिस्तान में भीषण सड़क हादसा, 70 से अधिक लोगों की मौत

टोलो न्यूज के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब बस की टक्कर एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल से हो गई. टक्कर के बाद बस में आग लग गई, जिससे कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई.

अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में मंगलवार रात करीब 8:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम 79 अफगानों की जान चली गई, जिनमें 19 मासूम बच्चे भी शामिल हैं. आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि दुर्घटना में दो लोग घायल भी हुए हैं.

टोलो न्यूज के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब बस की टक्कर एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल से हो गई. टक्कर के बाद बस में आग लग गई, जिससे कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई.

अफगानिस्तान में सड़क दुर्घटनाएं आम हैं, जिनका मुख्य कारण खराब सड़कें और चालक की लापरवाही है. यह बस उन हजारों अफगानों को लेकर लौट रही थी जिन्हें हाल ही में ईरान से जबरन वापस भेजा गया है. रिपोर्टों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में लगभग 18 लाख अफगानों को ईरान से निष्कासित किया गया है. इसके अलावा, साल की शुरुआत से अब तक पाकिस्तान से 1,84,459 अफगान कैदियों को वापस भेजा गया है, जबकि तुर्की से 5,000 से अधिक को निर्वासित किया गया है. कुल मिलाकर लगभग 10,000 अफगान कैदियों को वापस भेजा गया है, जिनमें अधिकांश पाकिस्तान से हैं.

तालिबान प्रशासन ने जुलाई में इन बड़े पैमाने पर निष्कासन की आलोचना की थी. वहीं, ईरान और पाकिस्तान का कहना है कि वे उन विदेशियों को निष्कासित कर रहे हैं जो अवैध रूप से उनके देश में रह रहे हैं. शरणार्थी और प्रत्यावर्तन मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में लगभग 60 लाख अफगान शरणार्थी विदेशों में रह रहे हैं.

