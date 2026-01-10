मैच के दौरान मैदान में गिरा युवा बल्लेबाज, हो गई मौत, गमगीन हुआ क्रिकेट जगत

मिजोरम के एक युवा क्रिकेटर के. लालरेमरूता (K Lalremruata) की मौत एक मैच के दौरान गिरने से हो गई. मिजोरम क्रिकेट कम्युनिटी ने युवा क्रिकेटर के असामयिक निधन पर शोक जताया है. घटना क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मिजोरम द्वारा आयोजित खालिद मेमोरियल द्वितीय डिवीजन स्क्रीनिंग टूर्नामेंट के दौरान हुई. के. लालरेमरूता गुरुवार सुबह सिहमुई के सुआका क्रिकेट ग्राउंड में एक आधिकारिक मैच के दौरान वीआरसीसी के लिए बतौर बल्लेबाज खेल रहे थे. मैच आईएलएमओवी क्रिकेट क्लब के खिलाफ हो रहा था. लालरेमरूता ने अपनी बल्लेबाजी समाप्त होने के बाद सीने में तेज दर्द की शिकायत की. चश्मदीदों के मुताबिक, कुछ देर बाद वह गिर पड़े, जिससे साथी खिलाड़ी, अधिकारी और दर्शक घबरा गए. वह जल्द ही बेहोश हो गए. उन्हें तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाने की सभी कोशिशें नाकाम रहीं.

माना जा रहा है कि मौत का कारण स्ट्रोक है, हालांकि अधिकारियों ने अभी तक मौत की आधिकारिक वजह का खुलासा नहीं किया है. लालरेमरूआता राज्य के क्रिकेट जगत में जाने-माने थे और उन्होंने पहले भी राज्य स्तर पर मिजोरम का प्रतिनिधित्व किया था. उन्हें खेल के प्रति अपने डेडिकेशन के लिए पहचान मिली थी. उनके अचानक निधन से टूर्नामेंट पर बुरा असर पड़ा है.

के. लालरेमरूता युवा और प्रतिभावान बल्लेबाज थे. उन्हें मिजोरम क्रिकेट के भविष्य के रूप में देखा जा रहा था. अचानक हुई इस युवा क्रिकेटर की मौत ने राज्य के क्रिकेटरों को स्तब्ध कर दिया है. के. लालरेमरूता की टीम और राज्य क्रिकेट में शोक की लहर दौड़ गई है. खिलाड़ियों और अधिकारियों की तरफ से दुख और संवेदनाएं जताई गई हैं. के. लालरेमरूता की मौत की वास्तविक वजह चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा बताए जाने का इंतजार है.

बीते 2 साल में खेल के मैदान, जिम, या कार्यस्थल पर अचानक होने वाली मौतों की संख्या, खासकर युवाओं की बढ़ी है. के. लालरेमरूता का नाम भी इसमें जुड़ गया है.

