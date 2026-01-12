विज्ञापन
अमेरिका में इंडियन गैंगस्टर के बीच गैंगवार, लॉरेंस के गुर्गे की हत्या का दावा, इस विरोधी गुट ने ली जिम्मेदारी

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, फिलहाल भारत की जेल में बंद है, लेकिन अमेरिकी और कनाडा सहित कई देशों में कथित तौर पर उसका नेटवर्क है. लॉरेंस गैंग एक्सटॉर्शन और आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है.

  • अमेरिका में नए साल की शुरुआत में भारतीय मूल के दो गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ में दो की मौत हुई है
  • दोनों मृतक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए गए हैं, विरोधी गुट बलजोत और जस्सा ने वारदात की जिम्मेदारी ली है
  • बलजोत और जस्सा गुट ने वीरेंद्र सेंभी की हत्या की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए आगे की धमकियां भी दी हैं
अमेरिका में नए साल की शुरुआत के महज 12 दिनों के भीतर ही भारतीय मूल के दो गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस गैंगवार में दो गैंगस्टरों की मौत का दावा किया जा रहा है. दोनों ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं. वहीं विरोधी गैंग बलजोत और जस्सा ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है. साथ ही आगे की धमकियां भी दी है.

एक सोशल मीडिया पोस्ट में बलजोत और जस्सा नाम के गुट ने लिखा, "आज इंडियाना में वीरेंद्र सेंभी की जो हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी हम बलजोत और जस्सा लेते हैं. इसने हमारे भाई जस्सी पर फायरिंग की थी, इसमें हमारे वीर को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसने हमारे भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. इसने लॉरेंस बिश्नोई को 'पिता' बना रखा था और यहां एक्सटॉर्शन करता था तथा ट्रेलर चुराता था. बेहद नीच किस्म का बंदा था. आज इसकी हत्या कर हम उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की सोचेगा, उसे भी यही परिणाम भुगतान पड़ेगा."

पोस्ट में आगे लिखा, "लॉरेंस गद्दार के साथ जो भी रहेगा, उसका इसी तरह का नुकसान करेंगे. लॉरेंस गद्दार के गुर्गे सावधान रहें, जिन्हें पानी तक पिलाया हमारे दुश्मनों को, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे. बहुत जल्द सबकी बारी आएगी, इंतजार करें और जल्द ही सरप्राइज डिलीवरी देखें."

गौरतलब है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, फिलहाल भारत की जेल में बंद है, लेकिन अमेरिकी और कनाडा सहित कई देशों में कथित तौर पर उसका नेटवर्क है. लॉरेंस गैंग एक्सटॉर्शन और आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है. विरोधी गुटों के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी अब अमेरिका सहित कई देशों में फैल रही है.

