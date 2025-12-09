कपिल के कैफे पर हमलावर की तस्वीरें, कनाडा में लॉरेंस गैंग के 'कबड्डी प्रेम' की पूरी कहानी समझिए

मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर फायरिंग का मामले में आरोपी शूटर्स की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं. दरअसल, कनाडा में दोनों शूटर्स का आतंक बदस्तूर जारी है. कपिल शर्मा के कैफे पर एक बार नहीं बल्कि तीन बार फायरिंग की गई थी. तीनों फायरिंग में यही दोनों शूटर्स शामिल थे. पंजाबी मूल के इन दोनों शूटर्स का नाम शैरी और दिलजीत रहेल है, जो लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े हैं और दोनों ने ही अत्याधुनिक हथियारों से तीन बार कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की थी. कनाडा पुलिस के साथ-साथ सेंट्रल एजेंसियां भी इनकी तलाश में जुटी हैं. इसके साथ इस घटना के मास्टरमाइंड की तस्वीर भी सामने आई है, जिसका नाम शीपू है और यही वो गैंगस्टर है, जिसके इशारे पर इन दोनों शूटर्स ने कपिल शर्मा के कैफे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी.

लुधियाना से अरेस्ट बंधुमान सिंह ने किया बड़ा खुलासा

बता दें कि कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग मामले में लुधियाना से गिरफ्तार बंधुमान सिंह ने बड़ा खुलासा किया है. उसने बताया कि कनाडा कबड्डी लीग गैंगस्टरों के निशाने पर है. कबड्डी प्लेयर्स को टारगेट और हायर करने के लिए सिंडिकेट एक्टिव है.इंटरनेशनल आर्म्स स्पलायर के निशाने पर कबड्डी लीग्स हैं. कनाडा में कबड्डी लीग्स के जरिए करोड़ों की वसूली का प्लान है.पुलिस सूत्रों के मुताबिक- गिरफ्तार बंधुमान सिंह ने पूछताछ में बताया है कि लॉरेंस और गोल्डी बराड़ गैंग अब भारत के बजाय कनाडा में एक्टिव है. दोनों गैंग कनाडा में एक्सटॉर्शन का बड़ा सिंडिकेट चला रहे हैं. रंगदारी के लिए कनाडा में गैंग के लोगों ने बकायदा डब्बा कॉल सेंटर बना रखा है और इसी से टारगेट को धमकीभरे कॉल्स किए जाते हैं.बकायदा कनाडा के एक सिंगर से लॉरेंस गैंग के संबंध हैं. वो लॉरेंस गैंग को टारगेट की लिस्ट तैयार करके बताता है. हालांकि ये जांच का विषय है कि ये सिंगर लॉरेंस की गैंग में आखिर कैसे शामिल हुआ.

भारत से ज्यादा कनाडा पर फोकस कर रहे हैं गैंगस्टर

हाल ही में जिस तरह से भारत में दोनों गैंग्स के गैंगस्टर मारे और पकड़े जा रहे हैं, उसके चलते अब कनाडा पर दोनों गैंग्स का ज्यादा फोकस है. वसूली गैंग अब भारत से कनाडा में शिफ्ट हो रहा है. कनाडा में कारोबारियों, पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री, पंजाब फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड से जुड़े लोगों के अलावा कनाडा की कबड्डी लीग्स इनके निशाने पर है, जिसके चलते पंजाब में 9 कबड्डी प्लेयर की हत्या हो चुकी है. हाल ही में लॉरेंस विश्नोई गैंग ने न्यूजीलैंड में कबड्डी प्लेयर गोपी बेंस के यहां फायरिंग का दावा किया था.

लॉरेंस गैंग को कबड्डी से क्यों हो गया है इतना प्रेम?

बता दें कि कबड्डी सिर्फ अब खेल की दुनिया नहीं बल्कि लोकप्रियता, पैसा और पावर का प्रतीक बन चुकी है. खासकर कनाडा, यूके ऑस्ट्रेलिया में बसे पंजाबी प्रवासियों के बीच कबड्डी टूर्नामेंट बहुत मशहूर है. इन टूर्नामेंट्स में लाखों रुपये का इनाम का दांव लगता है. इसी के चलते कई खिलाड़ियों और आयोजकों के पास अचानक बहुत पैसा और विदेशी संपर्क आ गए हैं. कुछ मामलों की जांच में पाया गया है कि नशे के धंधे से कमाया गया पैसा इन टूर्नामेंट्स में लगाया जा रहा था ताकि उस पैसे को सफेद दिखाया जा सके. यानी पूरी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा है. खूब कमाई भी हो रही है. यही वजह है कि कबड्डी की दुनिया में गैंगस्टरों और ड्रग माफियाओं की घुसपैठ है.

अब जानिए लॉरेंस गैंग के उस गैंगस्टर के बारे में जो कनाडा से लेकर खई देशों में कबड्डी लीग्स को कंट्रोल करता है. कबड्डी लीग्स में एक्सटॉर्शन से लेकर लाखों का दांव लगवाने वाले शख्स का नाम है सोनू उर्फ राजेश खत्री, जो एक बड़ा आर्म्स माफिया है और अभी अमेरिका में है. उस पर करीब 45 केस दर्ज हैं. लॉरेंस गैंग को हाईटेक हथियार यही सप्लाई करता है. सोनू कनाडा कबड्डी लीग्स में कनाडा आकर सब तय करता है. इसके अलावा गोल्डी, ढिल्लो, गैंगस्टर सिप्पू भी कनाडा में लॉरेंस गैंग का एक्सटॉर्शन का पूरा काम संभालते हैं. सिप्पू भी इस वक्त कनाडा में मौजूद है और वहीं से बैठकर गोल्डी ढिल्लों के इशारे पर कनाडा से लेकर भारत कर एक्सटॉर्शन का पूरा धंधा चला रहा है.

पंजाब में कबड्डी खिलाड़ियों की हत्याओं से जुड़ा डिटेल

नवंबर 2025 में तरनतारण में कबड्डी प्लेयर सुखविंदर सिंह उर्फ नोनी की हत्या 31 अक्टूबर 2025 को पंजाब के लुधियाना में कबड्डी प्लेयर तेजपाल की हत्या. 6 जून 2025 पंचकूला में अनमोल विश्नोई के इशारे पर कबड्डी खिलाड़ी सोनू नोलटा की हत्या . 23 सितम्बर 2023 को कपूरथला में कबड्डी खिलाड़ी हरदीप सिंह की तलवार से काटकर हत्या. 14 मार्च 2022 को जालंधर में कबड्डी प्लेयर संदीप अंबिया की गोली मारकर हत्या. अप्रैल 2022 में पंजाब के पटियाला में कबड्डी प्लेयर धर्मेंद्र सिंह की हत्या. मई 2020 में कपूरथला में अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अरविंदरजीत सिंह पड्डा की हत्या. अगस्त 2020 में पंजाब के बटाला में कबड्डी प्लेयर गुरमेज की गोली मारकर हत्या.

जानें कौन है बंधु मान सिंह, जो है लॉरेंस का करीबी

बंधु मान सिंह कनाडा में बैठकर लॉरेंस गैंग के लिए हथियार मुहैया करवाता है. वह लॉरेंस गैंग के ही कनाडा में बैठे करीबी गोल्डी ढिल्लों के संपर्क में था.बंधु मान सिंह दरअसल पाकिस्तानी डॉन हैरी चट्टा का भी करीबी है. बता दें कि पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में हथियारों की खेप बंधु मान सिंह इसी हैरी चट्टा की मदद से भेजा करता था. इसके साथ ही लॉरेंस के करीबी गोल्डी ढिल्लों को हथियारों की सप्लाई गैंगस्टर सोनू खत्री से करवाता था, जिसमें उसकी मदद बंधुमान सिंह करता था. कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर तीन बार हुई फायरिंग के लिए हथियार सोनू खत्री के कहने पर बंधु मान सिंह ने ही मुहैया करवाए थे. कपिल के कैफे पर इसी साल 10 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर को फायरिंग में गोल्डी ढिल्लों के कहने पर सोनू खत्री ने अपने चचेरे भाइयों दलजोत और गुरजोत से करवाई थी. इस कैफे पर तीनों बार फायरिंग दलजोत और गुरजोत ने ही की, जिन्हें हथियार और गाड़ी बंधु मान सिंह ने मुहैया करवाए, बंधु मान सिंह इसी साल 23 अगस्त को कनाडा से भारत आया था ,दिल्ली पुलिस उसे लुधियाना से गिरफ्तार किया.