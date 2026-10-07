नेता हो तो ऐसा! फ्रांस में छात्रों को पुलिस के लाठीचार्ज से बचाने के लिए ढाल बने मेयर, वीडियो वायरल

जब पुलिस छात्रों के आंदोलन को रोकने के लिए लाठीचार्ज कर रही हो और सामने एक नेता खुद ढाल बनकर खड़ा हो जाए... जरा सोचिए वह मंजर क्या होगा. फ्रांस में ठीक यही हुआ है. फ्रांस में इस समय हाल के इतिहास का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन हो रहा है. हाई स्कूल में बेहतर हालात की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन में मंगलवार सबसे बड़ा दिन साबित हुआ. पूरे फ्रांस में 2.5 लाख से ज्यादा छात्र, टीचर और माता-पिता प्रदर्शन कर रहे थे. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया. ऐसे में एक मेयर बच्चों के लिए ढाल बन गया.

पेरिस के बाहर तनावपूर्ण हालात के बीच, सेंट-डेनिस के मेयर बैली बागायोको पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों की कतार के बीच खुद आकर खड़े हो गए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं तस्वीरों और वीडियो में मेयर बागायोको को पुलिसकर्मियों और छात्रों के बीच सीधे खड़े देखा जा सकता है. मेयर पुलिस को रुकने के लिए बोलते रहे. उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि जब पुलिस भीड़ को हटाने के लिए आगे बढ़े, तो दोनों पक्षों के बीच कोई शारीरिक टकराव न हो. यह पूरा वीडियो बहुत पावरफुल था. सोशल मीडिया पर लोग इसे साल का सबसे पावरफुल वीडियो तक कह रहे हैं.

हालांकि इस दौरान मेयर बैली बगायोको को भी आंसू गैस का सामना करना पड़ा. छात्र उनके आंखों में आई ड्रॉप डालते दिखे.

मेयर बैली बागायोको ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, आज मैं पेरिस में जुटे हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ था. मैंने उन युवाओं के खिलाफ फोर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते देखा, जो बस अपनी बात सुनाना चाहते हैं. मैं गृह मंत्री से अपील करता हूं कि किसी बड़ी दुर्घटना के होने से पहले इन निर्देशों की तुरंत समीक्षा की जानी चाहिए. जुटे हुए युवाओं से कहता हूं कि आपकी मांगें सही हैं. खुद को संगठित करते रहें और अपनी आवाज बुलंद करें. लेकिन किसी भी उकसावे में न आएं. एकजुट और अहिंसक बने रहें. अपनी संख्या और अपने दृढ़ संकल्प के दम पर ही आप सरकार को अपनी बात सुनने के लिए मजबूर कर पाएंगे."

दूसरी तरफ फ्रांस में कर्मचारी और माता-पिता ने भी छात्रों को पुलिसिया कार्रवाई से बचाने के लिए मानव श्रृंखला बना ली. दरअसल फ्रांस की इमैनुएल मैक्रों की सरकार ने इस आंदोलन पर सख्त कार्रवाई की है. फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने कहा कि दो हफ्ते से ज्यादा समय पहले शुरू हुए विरोध-प्रदर्शनों में कम से कम 215 छात्र और 85 स्कूल कर्मचारी घायल हुए हैं. उन्होंने इन आंकड़ों को फ्रांस के स्कूल सिस्टम के लिए दशकों में सबसे भारी नुकसान बताया है.

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शांति के साथ हिंसा भी

फ्रांस के गृह मंत्रालय ने बताया कि मंगलवार को मार्सिले, नान्तेस और ल्योन जैसे शहरों में मुख्य रूप से शांतिपूर्ण मार्च हुए, जिनमें 2 लाख लोगों ने हिस्सा लिया. इसके अलावा, पेरिस में हुए सबसे बड़े प्रदर्शन में 56 हजार और लोग शामिल हुए. आयोजकों का दावा है कि कुल प्रदर्शनकारियों की संख्या 4.5 लाख थी. वैसे तो ज्यादातर प्रदर्शन बिना किसी बड़ी घटना के संपन्न हुए, लेकिन कुछ जगहों पर, जिनमें पेरिस भी शामिल है, तोड़-फोड़ और दंगा-रोधी पुलिस के साथ झड़पें हुईं. प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया.

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को लगभग 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया. मंत्रालय ने यह भी बताया कि 43 पुलिसकर्मी घायल हुए. फ्रांस के ट्रेड यूनियनों और मानवाधिकार समूहों ने पुलिस पर हाल के दिनों में युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि फ्रांसीसी अधिकारियों को पुलिस के अत्यधिक दमन को रोकना चाहिए.

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