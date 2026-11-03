बिहार में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया ड्यूटी पर तैनात ASI, की अंधाधुंध फायरिंग, 1 की मौत 3 घायल

बिहार के मधुबनी से सोमवार रात एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक ASI ने अंधाधुंध फायरिंग कर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया, वहीं तीन लोगों को घायल कर दिया. मामला बाबूबरही थाना क्षेत्र के बलिराजगढ़ का है.फायरिंग करने वाले ASI का नाम चंद्रमोहन सिंह है. उस पर स्थानीय विजय यादव के घर में गलत नीयत से घुसने का आरोप है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय यादव के घर पर उसकी बेटी पड़ोस की किसी सहेली के साथ सो रही थी. उसी दौरान कांस्टेबल घर के भीतर घुस गया.

ASI ने फायरिंग कर ली एक की जान

पड़ोसन फूलो देवी ने उसे आपत्तिजनक हालत में देख लिया और उन्होंने दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर शोर मचाना शुरू कर दिया. शोर सुनते ही वहां आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई. खुद को ग्रामीणों से घिरा देख और पकड़े जाने से डर से आरोपी ASI ने अपनी सर्विस पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दी. इस घटना में अशोक यादव, धनिक लाल यादव, फूलो देवी और विजेंद्र यादव घायल हो गए.

आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने पर बवाल

घायलों को बाबूबरही सीएचसी ले जाया गया. डॉक्टर्स ने अशोक यादव को मृत घोषित कर दिया. वहीं अन्य तीन घायलों को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया. घटना की सूचना पर एसपी मधुबनी रात से ही बाबूबरही थाने पर कैंप लगाए हुए हैं और मामले की जांच चल रही है. SSP मधुबनी,योगेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी ASI की भूमिका, घटना के पीछे की वजह और गोलीबारी की परिस्थितियों की पुलिस जांच कर रही है.

घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज

घटना में शामिल लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है.पुलिस की जांच के बाद ही घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी. इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में मातम पसरा हुआ है, जबकि घायलों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है.

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