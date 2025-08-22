विज्ञापन
चमत्कार... बॉल पर बैठी मक्खी ने ब्रिटिश गोल्फर को जितवाया मैच! मिला 17 करोड़ का इनाम

अमेरिका में आयोजित BMW चैंपियनशिप में ब्रिटिश गोल्फर टॉमी फ्लीटवुड का एक वीडियो वायरल है, जिसमें बॉल पर एक मक्खी बैठने के बाद वह मैच जीतकर 2 मिलियन डॉलर का इनाम जीत लेते हैं.

  • अमेरिका में मैरीलैंड के केव्स वैली गोल्फ क्लब में पिछले हफ्ते बीएमडब्लू चैंपियनशिप का आयोजन हुआ.
  • फाइनल राउंड में ब्रिटिश गोल्फर टॉमी फ्लीटवुड ने शॉट लगाया तो बॉल होल के पास जाकर रुक गई.
  • फिर बॉल पर मक्खी बैठी और टॉमी मैच जीत गए. इसके बाद बहस छिड़ गई कि क्या वाकई ने मैच जितवाया है.
क्या कोई मक्खी किसी को 17 करोड़ का इनाम जितवा सकती है? चौंकिए मत... अमेरिका में एक ब्रिटिश गोल्फर की किस्मत को ऐसी ही एक मक्खी ने चमका दिया है. मक्खी की बदौलत गोल्फर ने न सिर्फ BMW चैंपियनशिप जीत ली बल्कि 2 मिलियन डॉलर (करीब 17 करोड़ रुपये) का इनाम भी अपने नाम कर लिया. गोल्फर टॉमी फ्लीटवुड की इस जीत के लिए कम से कम सोशल मीडिया पर तो इसी मक्खी को श्रेय दिया जा रहा है. पूरा मामला क्या है और क्या एक मक्खी वाकई ऐसा कर सकती है, आइए जानते हैं. 

अमेरिका की BMW चैंपियनशिप में चमत्कार

अमेरिका में मैरीलैंड के केव्स वैली गोल्फ क्लब में पिछले हफ्ते बीएमडब्लू चैंपियनशिप का आयोजन हुआ. स्काई स्पोर्ट्स के मुताबिक, फाइनल राउंड में ब्रिटिश गोल्फर टॉमी फ्लीटवुड ने सेवन अंडर से शुरुआत की और पार 4 सेकंड होल में बर्डी लगाया. उनका शॉट दमदार था, लेकिन बॉल होल के बिल्कुल करीब जाकर रुक गई. टॉमी को लगा कि अब तो मैच गया हाथ से, लेकिन तभी चमत्कार हुआ. 

बॉल पर मक्खी बैठी और मिल गई जीत

होल के पास अटकी बॉल के ऊपर एक मक्खी उड़ती हुई आई और उस पर बैठ गई. इसके बाद बॉल सरकती हुई होल में चली गई और टॉमी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई. पीडीए के 10 सेकंड के नियम के तहत उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया. मक्खी के बारे में उस वक्त पता नहीं चला, लेकिन जब कैमरा फुटेज को बारीकी से रिप्ले करके देखा गया तो बॉल के ऊपर मक्खी बैठी नजर आई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया. 

इनाम में मिले 2 मिलियन डॉलर

बहरहाल, बीएमडब्लू चैंपियनशिप में इस जीत ने 34 वर्षीय टॉमी फ्लीटवुड पर पैसों की बरसात कर दी. उन्हें इनाम में लगभग 2 मिलियन डॉलर की रकम मिली. इसमें से 728,750 डॉलर की प्राइज मनी और 1.45 मिलियन डॉलर का बोनस शामिल था. फेडएक्स कप रैंकिंग में वह 5वीं रैंक से उठकर चौथी रैंक पर आ गए. 

क्या सच में मक्खी ने गिराई बॉल?

टॉमी फ्लीटवुड की जीत के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि क्या एक नन्ही सी मक्खी बड़ी सी बॉल को इतना हिला सकती है कि वह होल में गिर जाए? न्यूयॉर्क पोस्ट की एक वीडियो रिपोर्ट में इसका विश्लेषण करते हुए कहा गया कि एक मक्खी का वजन करीब एक मिलीग्राम होता है और बॉल का वजन उससे बहुत ज्यादा होता है. ऐसे में ये मानना मुश्किल है कि मक्खी की वजह से बॉल कप में गिरी होगी. 

वैज्ञानिक ने बताई असल वजह

प्रसिद्ध फिजिसिस्ट और न्यूयॉर्क सिटी कॉलेज (CUNY) के प्रोफेसर मिचियो काकू के हवाले से न्यूयॉर्क पोस्ट ने दावा किया कि मक्खी के बैठने से बॉल का हिलना असंभव नहीं है. उनके मुताबिक, फिजिक्स में एक टिपिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें बड़ी वस्तुएं भी हल्का सा झटका लगने से गिर सकती हैं.  ऐसे में ये नामुमकिन नहीं है कि मक्खी की वजह से बॉल कप में गिरी हो. उन्होंने एक और संभावना जताई कि शायद हवा या जमीन में कंपन ने बॉल को होल में गिरा दिया हो. बहरहाल, वजह चाहे जो हो, लेकिन इस घटना ने टॉमी को मालामाल जरूर कर दिया है. 

अक्टूबर में भारत आएंगे टॉमी फ्लीटवुड

यहां एक और जानकारी दे दें कि टॉमी फ्लीटवुड डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप के तहत 16 से 19 अक्टूबर तक दिल्ली गोल्फ क्लब में खेलने आ रहे हैं. इंडिया गोल्फ वीकली के मुताबिक, टॉमी 7 बात डीपी वर्ल्ड टूर जीत चुके हैं. दुनिया में उनकी रैंकिंग 13वीं है. वह 2024 के ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं. 2017 में वह यूरोप के नंबर वन गोल्फर थे. टॉमी इससे पहले 2013 में भारत आए थे, जब ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन्स में अवंता मास्टर्स का आयोजन हुआ था.

