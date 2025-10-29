विज्ञापन
मैडम आपका टायर फटा है.... UAE भी पहुंची चोरी वाली यह ट्रिक, ₹47 लाख उड़ाते कैमरे पर कैद- 2 गिरफ्तार

UAE Crime: मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महिला एक बैंक से कैस निकालकर बाहर आई थी और उसने नोटों की गड्डी को अपनी कार के अंदर रखा था. इसके बाद दोनों चोरों ने उसका पीछा किया.

  • UAE के फुजैरा में दो चोरों ने खराब टायर बताकर महिला से की कार से लाखों की चोरी की घटना हुई
  • चोरों ने महिला का ध्यान भटकाकर कार का दरवाजा खोलकर लगभग 45 लाख रुपए चुराए
  • चोरी की शिकायत के बाद पुलिस ने तीन घंटे के भीतर चोरों को शारजाह में गिरफ्तार कर लिया
कहा जाता है कि चोर चाहे दुनिया के किसी मुल्क में हो, उनके सोचने का तरीका एक सा होता है. अब संयुक्त संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में दो चोर एक कार से यूं लाखों की चोरी करते नजर आए हैं जो आप कई बार भारत में भी सुनते हैं. इस ट्रिक का नाम है-- 'मैडम/सर आपका टायर पंचर हो गया है'. मामला UAE के फुजैरा का है. पुलिस ने मंगलवार को कहा कि "खराब टायर" वाली ट्रिक से एक महिला का ध्यान भटकाने के बाद कथित तौर पर उससे दो चोरों ने 195,000 दिरहम चुरा लिया. यह भारतीय करेंसी में लगभग ₹47 लाख बनते हैं. अच्छी बात यह रही कि चोरी करने वाले दोनों लोगों को तीन घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया.

कैसे दिया चोरी को अंजाम

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महिला एक बैंक से कैस निकालकर बाहर आई थी और उसने नोटों की गड्डी को अपनी कार के अंदर रखा था. इसके बाद दोनों चोरों ने उसका पीछा किया. जैसे ही वह रुकी, एक चोर उसके पास आया और उसने कहा कि महिला की कार का एक टायर पंचर हो गया है. चोरों के इरादे से बेखबर महिला टायर देखने के लिए कार से बाहर निकली तो दूसरे चोर ने कार का दरवाजा खोला, करेंसी निकाली और दोनों चोर वहां से भाग गए.

अब यहां से पुलिस ने अपना काम शुरू किया. पुलिस ने कहा कि उसे इसकी शिकायत सुबह 10:50 बजे मिली थी और शारजाह पुलिस के साथ तेजी से कॉर्डिनेश के बाद, फुजैरा से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में अमीरात शारजाह में चोरों का पता लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि चोरों की यह जोड़ी दूसरे अमीरात में भी इसी तरह की चोरी के लिए वांटेड थी.

इस मामले के सामने आने के बाद अधिकारियों ने लोगों से कैश निकालने के बाद सतर्क रहने और बैंकों के बाहर अजनबियों से किसी भी तरह की बातचीत से बचने का आग्रह किया है.

