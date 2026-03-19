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रील बनाने का ये कैसा शौक? लड़की ने पिता को किया बोरे में पैक, फिर करने लगी कूरियर, जानिए पूरा मामला

बेंगलुरु में वायरल वीडियो बनाने के लिए परिवार बुजुर्ग को बोरे में पैक कर कूरियर ऑफिस पहुंच गया, लेकिन जैसे ही बोरा खुला, अंदर का नजारा देखकर स्टाफ और पुलिस दोनों सन्न रह गए.

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रील बनाने का ये कैसा शौक? लड़की ने पिता को किया बोरे में पैक, फिर करने लगी कूरियर, जानिए पूरा मामला
वायरल वीडियो
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Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ अब किस हद तक पहुंच चुकी है, इसका एक हैरान करने वाला मामला बेंगलुरु से सामने आया है. एक महिला अपने परिवार के साथ कूरियर ऑफिस पहुंची और एक बड़ा बोरा भेजने की बात कही. पहली नजर में ये एक सामान्य पार्सल जैसा लगा, लेकिन जब कर्मचारियों को शक हुआ और उन्होंने अंदर झांककर देखा, तो जो सामने आया उसने सभी को सन्न कर दिया. बोरे के अंदर कोई सामान नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जो तंग हालत में सांस लेने के लिए जूझ रहा था. इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वायरल होने के लिए लोग कितना जोखिम उठा सकते हैं.

जैसे ही बोरा खुला, सबकी सांस अटक गई

कर्मचारियों ने जैसे ही बोरे की गांठ खोली, माहौल एकदम बदल गया. कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया. अंदर बैठे बुजुर्ग को देखकर किसी के मुंह से शब्द नहीं निकले. हालत ऐसी थी कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये मजाक है या हकीकत. एक स्टाफ तुरंत उन्हें बाहर निकालने लगा, तो दूसरा घबराहट में इधर-उधर देखने लगा. ऑफिस का पूरा माहौल जैसे थम सा गया.

पुलिस आई और देखती रह गई

जब पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें बताया गया कि बोरे में इंसान पैक किया गया था, तो वो भी कुछ पल के लिए चुप रह गए. जैसे ही उन्होंने बुजुर्ग को उस हालत में देखा, उनके चेहरे का भाव बदल गया. एक अधिकारी ने तुरंत सख्त लहजे में सवाल शुरू किए, जबकि बाकी पुलिसकर्मी हैरानी से एक-दूसरे को देखते रह गए. साफ था कि ऐसा मामला उन्होंने भी शायद ही पहले देखा हो.

‘कंटेंट' के नाम पर खतरनाक प्लान

पूछताछ में परिवार ने जो वजह बताई, उसने सबको और चौंका दिया. उनका कहना था कि ये सब सोशल मीडिया वीडियो के लिए किया गया था. उगादी और रमजान के दौरान ट्रैवल की दिक्कत दिखाने के लिए ये पूरा सीन प्लान किया गया था. यानी ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि लाइक्स और व्यूज पाने का एक तरीका था. लेकिन इस चक्कर में उन्होंने एक इंसान की जान को जोखिम में डाल दिया.

चेतावनी मिली, लेकिन सवाल रह गए

पुलिस ने परिवार को सख्त चेतावनी दी और माफी का वीडियो बनवाया. इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया. हालांकि, ये घटना कई बड़े सवाल छोड़ गई है. क्या कुछ सेकंड की लोकप्रियता के लिए लोग अब किसी भी हद तक जा सकते हैं.

यहां देखिए वीडियो

सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

जैसे ही ये मामला सामने आया, इंटरनेट पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. किसी ने इसे पागलपन कहा तो किसी ने बेहद खतरनाक हरकत. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे स्टंट पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. साफ है कि वायरल होने की ये दौड़ अब डराने लगी है. 

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.
 

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