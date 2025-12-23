विज्ञापन
तीसरे विश्व युद्ध की आहट! अमेरिका बना रहा सबसे घातक जंगी जहाज, दुनिया के किसी कोने में कर सकेगा हमला

Trump-class Warships: अमेरिका अपने इतिहास में सबसे बड़ा जंगी जहाज बनाने जा रहा है और ट्रंप ने कहा है कि उसका नाम मेरे नाम पर रखा जाएगा.

Trump-class Warships: डोनाल्ड ट्रंप ने 'ट्रंप क्लास' के जंगी जहाजों की पहली झलक दी
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के लिए भारी हथियारों से लैस युद्धपोतों की नई श्रेणी बनाने की घोषणा की है
  • नई श्रेणी के युद्धपोतों का नाम ट्रंप के नाम पर रखा जाएगा, अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े युद्धपोत बनाने का दावा
  • ट्रंप क्लास के जहाजों का वजन तीस से चालीस हजार टन के बीच होगा और वे एडवांस हथियारों से लैस होंगे
यह बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं, चाहे वो जैसे भी हो. कई बार ट्रंप इस कोशिश में आत्ममुग्धता के चरम पर पहुंच जाते हैं. इसका एक और उदाहरण आया है, अमेरिका अपने इतिहास में सबसे बड़ा जंगी जहाज बनाने जा रहा है और ट्रंप ने कहा है कि उसका नाम मेरे नाम पर रखा जाएगा. दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार, 22 दिसंबर को अमेरिका के लिए भारी हथियारों से लैस युद्धपोतों की एक नई श्रेणी (क्लास) बनाए जाने घोषणा की, जिसका नाम उनके नाम पर रखा जाएगा. इस पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जंगी जहाजों के नाम आमतौर पर उन अमेरिकी राष्ट्रपतियों या नेताओं के नाम पर रखा जाता है, जो पद छोड़ चुके हैं.

शुरुआत में ट्रंप श्रेणी के दो जंगी जहाजों का निर्माण किया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति के अनुसार, यह संख्या काफी बढ़ सकती है. उन्होंने कहा कि वे "सबसे घातक सतह युद्ध जहाजों में से एक होंगे" और "हमारे देश (अमेरिका) के इतिहास में सबसे बड़े युद्धपोत" होंगे.

ट्रंप क्लास के जंगी जहाज की खासियत क्या होगी?

  1. ट्रंप ने कहा कि इन जंगी जहाजों का वजन 30,000 से 40,000 टन के बीच होगा.
  2. ये मिसाइलों और बंदूकों के साथ-साथ लेजर और हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे तमाम एडवांस हथियारों से लैस होंगे.
  3. ये जहाज परमाणु हथियारों से लैस समुद्र से लॉन्च होने वाले क्रूज मिसाइल के रूप में परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम होंगे.
  4. ट्रंप क्लास के जहाज मौजूदा अमेरिकी विध्वंसक और क्रूजर की तुलना में काफी बड़े होंगे. हालांकि ट्रंप ने अबतक जो खुलासे किए हैं, उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि ट्रंप क्लास के जहाज अमेरिका के पुराने आयोवा क्लास के जहाज से कुछ हद तक छोटे ही होंगे. आयोवा क्लास के जहाज 1990 के दशक में रिटायर्ड हुए थे. यानी वो अब हटा दिए गए हैं.

क्या चीन के मुकाबले की तैयारी?

यह पूछे जाने पर कि क्या यह नया युद्धपोत अमेरिका के प्रतिद्वंद्वी चीन के लिए एक जवाब है, ट्रंप ने इसपर कुछ सीधे कहने से इनकार कर दिया. इसके बजाय उन्होंने कहा: "यह हर किसी के लिए एक जवाब है, यह चीन नहीं है. चीन के साथ हमारी अच्छी बनती है."

गौरतलब है कि जब अपनी नौसेना में जहाजों की संख्या की बात आती है तो अमेरिका चीन से काफी पीछे रह गया है. इस साल की शुरुआत में अमेरिकी कांग्रेस (संसद) को दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सैन्य अधिकारी और अन्य ऑब्जर्बर चीन जिस तेजी से जहाज बना रहा है, उससे चिंतित हैं.

US Military, Donald Trump, Trump-class Warships
