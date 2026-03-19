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शादी से पहले बहन ने भाई को दिया ऐसा इमोशनल सरप्राइज, शर्ट पर छोड़े हाथों के निशान, देख रो पड़े लोग

शादी से पहले बहन ने भाई की शर्ट पर हाथों के निशान बनाकर एक भावुक पल को यादगार बना दिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों को अपने रिश्तों की याद दिला रहा है.

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शादी से पहले बहन ने भाई को दिया ऐसा इमोशनल सरप्राइज, शर्ट पर छोड़े हाथों के निशान, देख रो पड़े लोग
विदाई से पहले बहन ने किया ऐसा काम, भाई भी हो गया भावुक

Brother sister emotional video: घर में शादी का शोर, हंसी-ठिठोली और तैयारियों के बीच कभी-कभी ऐसे पल भी जन्म लेते हैं जो सीधे दिल में उतर जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बहन अपने भाई के लिए ऐसा एहसास छोड़ जाती है जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है. ये कोई महंगा गिफ्ट या बड़ा सरप्राइज नहीं, बल्कि एक ऐसा छोटा सा पल है जिसमें सालों का प्यार, साथ और बिछड़ने का दर्द एक साथ नजर आता है. जैसे ही ये पल कैमरे में कैद हुआ, देखने वालों की आंखें खुद-ब-खुद नम हो गईं और हर किसी को अपना कोई खास रिश्ता याद आ गया.

हाथों के निशान में छुपी यादें

वीडियो में दिखता है कि बहन अपने हाथों में लाल रंग लगाकर अपने भाई की सफेद शर्ट पर हाथों के निशान बनाती है. इसके बाद वो उसे गले लगाती है. ये पल देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है. ये निशान सिर्फ रंग नहीं बल्कि उन यादों का समुंदर है जो दोनों ने बचपन से लेकर अब तक साथ बिताई हैं.

देखें Video:

विदाई से पहले का अनकहा एहसास

शादी का मतलब सिर्फ नई शुरुआत नहीं होता, बल्कि अपने घर और अपनों से दूर जाने का एहसास भी साथ लाता है. ऐसे में ये छोटा सा जेस्चर उस अनकहे प्यार और जुड़ाव को दिखाता है, जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं होता. बहन का ये अंदाज साफ बताता है कि जिंदगी चाहे कितनी भी बदल जाए, भाई-बहन का रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

इस वीडियो को हजारों लोग लाइक और शेयर कर चुके हैं. कमेंट्स में लोग अपने भाई-बहन के रिश्ते को याद कर रहे हैं और इस पल को बेहद खास बता रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि ये वीडियो देखकर उनकी आंखें नम हो गईं, वहीं कुछ ने इसे सबसे प्यारा वेडिंग मोमेंट बताया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

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