Tesla को भूले Joe Biden पर भड़के Elon Musk ,ट्विटर पर लिखी ये बड़ी ख़राब बात...

अमेरिका (US) के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क (Elon Musk) ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) पर बेहद सख़्त टिप्पणीं की है. अमेरिका में इलेक्ट्रिक कारों (Electric Cars) के भविष्य पर बात करते हुए जो बाइडेन दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली बड़ी अमेरिकी कंपनी टेस्ला (Tesla) का नाम लेना भूल गए थे, जिसके बाद यह उन्होंने यह टिप्पणीं की. बाइडेन की तरफ से ट्विटर पोस्ट में बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपिनयों के साथ टेस्ला का ज़िक्र ना होने से शायद इलॉन मस्क भड़क गए थे. जो बाइडेन ने कहा था, " GM और फोर्ड जैसी कंपनियां अब अमेरिका में पहले से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहीं है."

बाइडेन के इस ट्वीट का जवाब देते हुए ट्विटर पोस्ट में मस्कन ने "टेस्ला" (TESLA) का नाम बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा. एक और ट्वीट में उन्होंने कहा, "बाइडेन इंसान की शक्ल में एक भीगी हुई कठपुतली की तरह हैं."

इलॉन मस्क ने यह भी कहा कि, "बाइडेन अमेरिकी जनता से बेवकूफों की तरह बर्ताव कर रहे हैं."

जो बाइडेन ने इस हफ्ते की शुरुआत में इलॉन मस्क की प्रतिद्वंधी कार कंपनियों जनरल मोटर्स और फोर्ड मोटर्स के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की थी, जिसके बाद इलॉन मस्क का यह ट्वीट आया.

जो बाइडेन ने जनरल मोटर्स और फोर्ड के सीईओ को उनके बिज़नेस लीडर्स के साथ "बिल्ड बैक बैटर" पर बातचीत के लिए राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस बुलाया था. इसके बाद इलॉन मस्क ने जो बाइडेन पर यह बड़ा जुबानी हमला किया है.

रोचक बात यह है कि बाइडेन ने इन्हीं कंपनियों के एक्ज़ीक्यूटिव्स को पिछले साल बुलाया था जब अमेरिका में 2030 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बेचने के लक्ष्यों पर एक ऑर्डर दिया गया था.

