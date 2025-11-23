विज्ञापन
विशेष लिंक

व्‍हाट झुमका... जब बॉलीवुड के गानों पर थिरके ट्रंप जूनियर की गर्लफ्रेंड बेटिना के कदम, आप भी देखिए Video  

नेत्रा मंटेना और वंसी गादिराजू की आलिशान उदयपुर वेडिंग में तीन दिनों तक चलने वाले उत्सवों के दौरान लगभग 600 मेहमान शामिल होंगे. ये समारोह उदयपुर के कई ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित स्थलों पर आयोजित किए जा रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
व्‍हाट झुमका... जब बॉलीवुड के गानों पर थिरके ट्रंप जूनियर की गर्लफ्रेंड बेटिना के कदम, आप भी देखिए Video  
  • ट्रंप जूनियर और गर्लफ्रेंड बेटिना एंडरसन उदयपुर में नेत्रा मंटेना की शादी में मेहमान के रूप में शामिल हुए.
  • बेटिना ने गोल्ड लहंगा-चोली पहनकर बॉलीवुड गानों पर डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
  • भारतीय कलाकारों के साथ-साथ इस शादी में अंतरराष्‍ट्रीय पॉप स्टार जेनिफर लोपेज और जस्टिन बीबर भी परफॉर्म करेंगे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
उदयपुर:

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड बेटिना एंडरसन इन दिनों राजस्‍थान में 'सिटी ऑफ लेक' यानी उदयपुर में मौजूद हैं. दोनों यहां पर एक आलिशान शादी में मेहमान बनकर आए हैं. इसी दौरान बेटिना ने बॉलीवुड गानों की धुन पर जमकर डांस किया. मौका था नेत्रा मंटेना के संगीत सेरेमनी का.  नेत्रा, अमेरिकी बिलेनियर पद्मजा और राम राजू मंटेना की बेटी हैं. उनकी शादी वंसी गादिराजू से हो रही है; वह सुपरऑर्डर के को-फाउंडर और सीटीओ हैं. उदयपुर में तीन दिनों तक इस शादी का जश्‍न होगा और शुक्रवार (21 नवंबर) से इसकी शुरुआत हो गई है. बेटिना ने 'झुमका गिरा' गाने पर जो ठुमके लगाए, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 

हमेशा याद रहेगी यह शाम 

इस संगीत सेरेमनी के होस्‍ट थे करण जौहर और यह एक कभी न भूलने वाली शाम बन गई. इस दौरान रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, कृति सैनन और वरुण धवन जैसे बड़े बॉलीवुड सितारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी. लेकिन जो पल सबसे ज्‍यादा दिल जीतने वाला था, वह था, रणवीर सिंह का ट्रंप जूनियर और बेटिना एंडरसन को अपनी सुपरहिट फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के गाने 'व्हाट झुमका?' पर डांस करवाना. जैसे ही रणवीर सिंह ने मजाकिया अंदाज में उन्हें स्टेज पर बुलाया, मेहमान खुशी से झूम उठे.

लहंगा चोली में सजी बेटिना 

सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके इस अचानक हुए डांस के वीडियो में दिखता है कि पहले ट्रंप जूनियर और एंडरसन साथ में डांस कर रहे थे. फिर रणवीर ने उन्हें हिंदी गाने पर डांस करवाया. बेटिना ने गोल्ड लहंगा-चोली पहना था और वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं. जबकि रणवीर सिंह ब्लैक फॉर्मल सूट में अलग ही चमक बिखेर रहे थे. उन्होंने मंच पर मौजूद सभी लोगों को अपनी फिल्म 'सिंबा' के गाने 'आंख मारे' पर डांस भी करवाया. इसके अलावा उन्होंने 'गली बॉय' का मशहूर गाना 'अपना टाइम आएगा' गाकर मेहमानों का खूब मनोरंजन किया.

600 मेहमान हो रहे शामिल 

नेत्रा मंटेना और वंसी गादिराजू की आलिशान उदयपुर वेडिंग में तीन दिनों तक चलने वाले उत्सवों के दौरान लगभग 600 मेहमान शामिल होंगे. ये समारोह उदयपुर के कई ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित स्थलों, लीला पैलेस, जेना महल और जगमंदिर पैलेस में आयोजित किए जा रहे हैं. भारतीय कलाकारों के साथ-साथ इस शादी में अंतरराष्‍ट्रीय पॉप स्टार जेनिफर लोपेज और जस्टिन बीबर भी परफॉर्म करेंगे. 

दुल्हन नेत्रा मंटेना, ऑरलैंडो-स्थित अरबपति पद्मजा और राम राजू मंचेना की बेटी हैं. दूल्हे वंसी गादिराजू कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं. वह फोर्ब्स 30 अंडर 30 (2024) लिस्‍ट में शामिल हो चुके हैं. वंसी जिस सुपरऑर्डर के को-फउंडर और सीटीओ हैं, वह तेजी से बढ़ता हुआ एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, जो कई लोकेशन वाले रेस्टोरेंट्स को उनकी डिलीवरी और टेकअवे सेवाओं में सुधार करने में मदद करता है. शादी के समारोह 23 नवंबर की शाम को होने वाले भव्य रिसेप्शन के साथ संपन्न होने की उम्मीद है.


यह भी पढ़ें- उदयपुर में ट्रंप के दोस्त की बेटी की शाही शादी, तस्वीरें देख कहेंगे वेन्यू देखें या दूल्हा-दुल्हन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Udaipur Wedding, Udaipur Wedding Video, Bettina Anderson
Get App for Better Experience
Install Now