राजू रामलिंगा मंटेना के पास कितनी है दौलत? जिनकी बेटी की शादी में नाच रहा पूरा बॉलीवुड

Raju Ramalinga Mantena Net Worth: भारत में कई लोग ग्रैंड वेडिंग करते हैं, जिसमें करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए जाते हैं. हालांकि कुछ ही शादियां ऐसी होती हैं, जहां बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड के सितारे दिखते हैं. राजस्थान के उदयपुर में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है. यहां भारतीय-अमेरिकी बिजनेसमैन राजू रामलिंगा मंटेना की बेटी की शादी हो रही है, जिसमें पूरा बॉलीवुड ठुमके लगाता नजर आ रहा है. यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बेटा भी ये शादी अटेंड करने भारत पहुंच गया. यही वजह है कि इस शादी की देशभर में खूब चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं कि राजू मंटेना कौन हैं और उनकी कुल संपत्ति कितनी है.

शादी से तस्वीरें हुईं वायरल

राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी राजस्थान के उदयपुर में हुई. उनकी बेटी ने वामसी गदिरोजू से शादी की है. ये शादी इतनी ज्यादा ग्रैंड है कि उदयपुर की इस साल की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी वेडिंग बन चुकी है. हॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारों के साथ-साथ कई बड़े राजनेता भी इस शादी में शिरकत करने पहुंचे और तस्वीरें वायरल हुईं. इसके अलावा बॉलीवुड सेलेब्स के डांस वीडियो भी सामने आ रहे हैं.

दिल्ली-NCR में होगा वर्क फ्रॉम होम! क्या सरकारी के साथ प्राइवेट कर्मचारी भी दायरे में? जानें पूरी डिटेल

कौन हैं राज मंटेना?

राज मंटेना हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक बड़ा नाम हैं. मंटेना इंटीग्रा कनेक्ट (Integra Connect) के फाउंडर और चेयरमैन हैं. ये कंपनी स्पेशलिटी मेडिकल प्रैक्टिस को क्लाउड-बेस्ड क्लिनिकल और फाइनेंशियल सर्विसेस देती है. अमेरिका में राज मंटेना को सबसे बड़े लोगों में गिना जाता है और उनके राजनीतिक संबंध भी काफी अच्छे हैं.

कितनी है राज मंटेना की कुल दौलत?

द डेली गार्डियन के मुताबिक 2025 तक राज मंटेना की कुल संपत्ति करीब 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 180 करोड़ रुपये है. यही वजह है कि संपत्ति के मामले में वो अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन्स की लिस्ट में शामिल हैं. अब उनकी बेटी की शादी है तो उसमें उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी और इसे भारत की सबसे बड़ी शादियों में से एक बना दिया.

उदयपुर में हुई इस शादी में जस्टिन बीबर और जेनिफर लोपेज जैसे सेलिब्रिटी भी देखे गए, वहीं बॉलीवुड से जाह्नवी कपूर, हनी सिंह, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर समेत कई सेलिब्रिटी शामिल हुए. फिलहाल सोशल मीडिया पर इस ग्रैंड वेडिंग को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है.