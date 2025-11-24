विज्ञापन

अरबपति की शादी में जेनिफर लोपेज ने अपनी परफॉर्मेंस से मचाई धूम, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया 56 साल की सिंगर का ड्रेसिंग सेंस

जेनिफर लोपेज ने अपनी परफॉर्मेंस से शानदार कॉन्सर्ट वाली फीलिंग दी. उनके गानों को एक तरफ लोग इंजॉय कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ड्रेस पर कमेंट कर रहे हैं.

जेनिफर लोपेज ने अपनी परफॉर्मेंस से बांधा समा
नई दिल्ली:

अमेरिकन सिंगर और एक्टर जेनिफर लोपेज 22 नवंबर को उदयपुर में नेत्रा मंटेना और वामसी गदिराजू की बड़ी इंडियन शादी में परफॉर्म करने के लिए इंडिया आईं. रविवार (23 नवंबर) रात, सिंगर ने अपने हिट गानों से स्टेज पर आग लगा दी, जिससे मेहमानों ने तो इंजॉय किया ही सोशल मीडिया यूजर्स इसे किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट से कम नहीं बता रहे. उदयपुर शादी में जेनिफर की परफॉर्मेंस के वीडियो इंटरनेट पर तेजी से सामने आए. सिंगर ने शादी में एक फुल-ब्लोन कॉन्सर्ट दिया, जिसमें वेटिंग फॉर टुनाइट, गेट ऑन द फ्लोर, प्ले, सेव मी टुनाइट, गेट राइट, ऐन्ट योर मामा और भी बहुत कुछ जैसे हिट गाने गाए. 

जेनिफर के आउटफिट्स भी सुर्खियों में हैं क्योंकि उन्होंने काफी बोल्ड आउटफिट चुने, जिसमें बॉडीसूट और जैकेट के साथ कट-आउट ड्रेस और नी-हाई बूट्स के साथ शिमरी गोल्डन बॉडीसूट शामिल था. जहां फैंस जेनिफर को लाइव परफॉर्म करते देखकर खुश थे, वहीं कई इंटरनेट यूजर्स ने इवेंट के लिए उनके कपड़ों की चॉइस पर भी सवाल उठाए.

एक कमेंट में लिखा था, “यकीन नहीं होता कि वह 56 साल की हैं.” एक और ने लिखा, “जेलो बॉडी गोल्स दे रही हैं.” तीसरे ने कमेंट किया, “शानदार! अपनी उम्र में वह कितनी कमाल की लग रही है.” एक और इंटरनेट यूजर ने लिखा, “उन्हें अपने आउटफिट चुनने पर काम करने की जरूरत है.” एक और ने कहा, “इस कल्चर के लिए यह परफेक्ट ड्रेस कोड नहीं है.”

इस बीच, शादी के लिए, जेनिफर पूरी तरह देसी लुक में थीं, उन्होंने एम्बेलिश्ड डिजाइन वाली शानदार साड़ी और मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज पहना था. उन्होंने स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ अपना लुक पूरा किया, जिसमें एक हैवी नेकलेस और इयररिंग्स पहने थे. अपनी परफॉर्मेंस के तुरंत बाद, जेनिफर को इंडिया छोड़ते हुए एयरपोर्ट पर देखा गया. उदयपुर शादी में जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद सिंगर और एक्टर ने पैपराजी को अलविदा कहते हुए हाथ हिलाया.

