उदयपुर की शाही शादी में 350 करोड़ खर्च! महलनुमा होटल, सजावट से लेकर मेहमानों तक पानी की तरह बहाया पैसा

उदयपुर में अमेरिकी बिजनेसमैन राजू मंटेना की बेटी नेत्रा की 3 दिनों की शाही शादी का समारोह सुर्खियों में रहा. नेत्रा ने भारतीय मूल के बड़े कारोबारी के बेटे वामसी गडिराजू के साथ साथ फेरे लिए. शादी का समारोह उदयपुर के शाही किले जो होटल और महलों में आयोजित हुआ था, उसमें बॉलीवुड से लेकर विदेशी सेलेब्रिटी भी पहुंचे थे. लेकिन क्या आपको पता है कि उदयपुर में ऐसी डेस्टिनेशन वेडिंग में कितना पैसा खर्च हुआ था. NDTV ने उदयपुर के कई इवेंट आयोजकों से बातचीत की, जिन्होंने 300 से 330 करोड़ रुपये के बीच खर्च बताया.

300 से 350 करोड़ रुपये तक का खर्च बताया गया

लीला, फतह प्रकाश, लेक पैलेस, जग मंदिर होटल और सिटी पैलेस का माणक चौक बुक

कुछ गेस्ट पांच सितारा होटल ओबेरॉय उदय विलास और राफेल होटल में भी ठहरे

100 से 110 करोड़ बॉलीवुड और हॉलीवुड सितारों पर खर्च किए गए

80 से 90 करोड़ रुपये का खर्च समारोह की साज सजावट में

झीलों का शहर कौन है

झीलों के शहर में 21 नवंबर से 23 नवंबर तक शादी का जश्न चला. इसे उदयपुर की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे महंगी शादी कहा गया. इवेंट आर्गेनाइजरों के अनुमान के मुताबिक, समारोह में 310 से 350 तीस करोड़ रुपये तक खर्च आया. रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी भी यहां हुई थी. इसमें 600 करोड़ रुपये के करीब खर्च हुए थे.

रणवीर, माधुरी दीक्षित से लेकर नोरा फतेही तक

विवाह समारोह में बॉलीवुड और हॉलीवुड के गानों पर कलाकारों ने सबका दिल जीता. एक्टर रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, मशहूर डांसर नोरा फतेही, माधुरी दीक्षित, हॉलीवुड सिंगर जेनिफर लोपेज और डीजे ब्लैक कॉफी जैसी बड़ी हस्तियों ने समारोह में समां बांधा. सेलिब्रिटी की परफारमेंस और उनके स्वागत पर ही 100 से 110 करोड़ रुपये खर्च हुआ था. जानकारी के मुताबिक, अकेले जेनिफर लोपेज पर 50 से 60 करोड़ रुपये का खर्च हुआ.

वीवीआईपी होटलों में समारोह

विवाह समारोह जग मंदिर, सिटी पैलेस, लीला होटल और फतह प्रकाश होटल जैसे वीवीआईपी लोकेशन पर हुए. मेहमानों के लिए ऑबेरॉय उदयविलास, लीला होटल, लेक पैलेस, फतह प्रकाश होटल, राफेल होटल और अन्य 5 स्टार होटल बुक थे. इवेंट आयोजकों का कहना था कि इन होटलों को 5 से 6 दिन के लिए बुक रखा गया था.

जग मंदिर में विवाह और हल्दी की रस्में. किराया 40 से 50 लाख रुपये रोजाना

सिटी पैलेस के माणक चौक का किराया 30 से 40 लाख रुपये रोज का है

दूल्हे और दुल्हन का परिवार लेक पैलेस में ठहरा था

इसका किराया 30 से 40 लाख रुपये प्रति दिन है

लीला होटल का किराया भी प्रतिदिन इतना ही बताया गया

ये भी पढ़ें: कौन हैं बड़े बिजनेसमैन की बेटी नेत्रा, जिनकी उदयपुर की शादी में पहुंचे ट्रंप के बेटे, उमड़ा सितारों का हुजूम

जूनियर ट्रंप गर्लफ्रैंड के साथ आए

वेडिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप और उनकी गर्लफ्रैंड भी आई थीं. वो 21 नवंबर को उदयपुर पहुंचे और 24 नवंबर को रवाना हुए. ट्रंप जूनियर की मौजूदगी मैरिज में सुर्खियों में रही. वो गर्लफ्रैंड संग बॉलीवुड गानों पर थिरकते भी दिखे.

विवाह समारोह में डेकोरेशन पर काफी पैसा बहाया गया. 5 अलग-अलग जगहों पर सजावट में 80 से 90 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. देसी विदेशी मेहमानों के लिए प्लेन से आने जाने पर भी खूब पैसा लगा. उदयपुर में करीब 70 से ज्यादा चार्टर फ्लाइट की आवाजाही हुई. एक चार्टर प्लेन के एक चक्कर पर 8-10 लाख रुपये खर्च होता है. एयरपोर्ट से होटल तक मेहमान लग्जरी कारों में आए गए.

इनपुट -विपिन सोलंकी, उदयपुर