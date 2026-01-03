मैं चाहता हूं कि पतला खून दिल से बहे...ट्रंप ने कबूली डॉक्टरों की सलाह से ज्यादा एस्पिरिन लेने की बात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेहत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच The Wall Street Journal को दिए एक लंबे इंटरव्यू में खुलासा किया कि वे रोजाना एस्पिरिन की 325 मिलीग्राम खुराक लेते हैं, जो डॉक्टरों की सलाह से ज्यादा है. उन्होंने कहा कि ऐसा करने का मकसद खून को पतला रखना है ताकि दिल पर दबाव न पड़े. ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा, “डॉक्टर कहते हैं एस्पिरिन खून को पतला करता है. मैं नहीं चाहता कि गाढ़ा खून मेरे दिल से बहे. मैं चाहता हूं कि पतला खून दिल से बहे, यही वजह है कि मैं ज्यादा डोज लेता हूं.”

इसके साथ ही उन्होंने यह भी माना कि डॉक्टर उन्हें 81 मिलीग्राम की कम खुराक लेने की सलाह देते हैं, लेकिन वे सालों से ज्यादा मात्रा में एस्पिरिन ले रहे हैं. ट्रंप ने स्वीकार किया कि इसी वजह से उनके हाथों पर नीले-भूरे निशान (bruises) दिख रहे हैं, जो हाल में मीडिया की चर्चा का विषय बने.

डॉक्टरों और विशेषज्ञों की राय

डोनाल्ड ट्रंप के निजी डॉक्टर डॉ. सीन बारबाबेला ने बताया कि राष्ट्रपति की रोजाना खुराक 325 मिलीग्राम है. वहीं Mayo Clinic के अनुसार, हृदय रोग की रोकथाम के लिए आमतौर पर 75 से 100 मिलीग्राम एस्पिरिन की सलाह दी जाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादा खुराक से खून बहने का खतरा बढ़ जाता है, जबकि लाभ में कोई खास अंतर नहीं आता. कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. जोनाथन रीनर ने कहा कि 325 मिलीग्राम की खुराक से इतनी ज्यादा bruising होना असामान्य है. सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति कोई अन्य दवाएं भी ले रहे हैं जिनका खुलासा नहीं हुआ.

स्वास्थ्य पर उठे सवाल और ट्रंप की सफाई

हाल में ट्रंप के हाथों पर निशान और पैरों में सूजन देखी गई. उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि अक्टूबर में कराए गए स्कैन MRI नहीं बल्कि CT Scan था, जिसका उद्देश्य हृदय संबंधी किसी भी समस्या को नकारना था. डॉक्टरों ने रिपोर्ट को “पूरी तरह सामान्य” करार दिया. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर भी लिखा कि वे “PERFECT HEALTH” में हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें व्यायाम पसंद नहीं है और ट्रेडमिल पर घंटों चलना “बोरिंग” लगता है.