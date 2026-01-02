ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कूदे ट्रंप, सुप्रीम लीडर खामनेई को दे दी खुली चेतावनी

- ईरान में बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट के कारण 5 दिनों से विरोध-प्रदर्शन जारी हैं, जिनमें 7 लोगों की मौत हुई है
- ट्रंप ने ईरान के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को समर्थन देते हुए अमेरिका की सैन्य तैयारी की चेतावनी दी है
- ईरान में महंगाई और बेरोजगारी के कारण जनता में आक्रोश बढ़ा है, जिससे प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं
ईरान में इस समय जमकर विरोध- प्रदर्शन चल रहे हैं, अबतक 7 लोगों की मौत भी हो गई है. ऐसे में ईरान के प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सपोर्ट दे दिया है. ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और उनकी फौज को चेतावनी दी है कि अगर शांति से प्रदर्शन करते लोगों पर गोलियां चलाई गईं तो उनको बचाने के लिए अमेरिका तैयार है. अमेरिका के मिसाइल तैयार हैं.
ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, "यदि ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हिंसक तरीके से जान लेता है, जैसा कि वो करता आया है, तो अमेरिका उन प्रदर्शनकारियों के बचाव में आएगा. हम लॉक और लोडेड हैं (यानी मिसाइल तैयार है) और जाने के लिए तैयार हैं. इस बात की ओर आपका ध्यान के लिए धन्यवाद! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे.ट्रंप."
ईरान में फूटा जनता का गुस्सा
दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ जनता का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिल रहा है. बढ़ती महंगाई को लेकर बीते पांच दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है. इसमें कम से कम 7 लोग मारे गए हैं. ईरान की सेमी-ऑफिशियल फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, गुरुवार को तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में लोरेस्टन प्रांत के अजना शहर में हुए विरोध प्रदर्शनों में कम से कम तीन लोग मारे गए और 17 अन्य घायल हो गए.
विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने 'तानाशाह मुर्दाबाद' के नारे लगाए. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सड़क पर आगजनी दिखाई दी. इसके साथ ही गोलियों की आवाज सुनाई दी. लोग “बेशर्म! बेशर्म!” चिल्लाते दिखे.
इस विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण आर्थिक संकट है. करेंसी की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है. 1 डॉलर की कीमत अब लगभग 14 लाख रियाल है. लोगों के पास रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से जनता में आक्रोश है. कई प्रदर्शनकारियों ने देश के सुप्रीम लीडर के शासन को खत्म करने का आह्वान किया है. कुछ लोगों ने राजशाही को वापस लाने की भी मांग की है.
अगर आप विस्तार में जानना चाहते हैं कि ईरान में जनता क्यों विरोध-प्रदर्शन कर रही है, तो नीचे दिए गए आर्टिकल लिंक पर क्लिक करें. इसमें हमने 5 सवाल और 5 जवाब के जरिए सबकुछ आसान भाषा में बताया है.
