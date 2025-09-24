ट्रंप ने झूठ बोला? UN ने बताया अमेरिकी राष्ट्रपति के स्टाफ ने ही एस्केलेटर को कैसे कर दिया था बंद

जो किसी के साथ नहीं होता वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो जाता है. अब डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भाषण देने पहुंचे थे लेकिन यहां दो ऐसी चीज हुई जिसने उनके बातों से ज्यादा सुर्खियां बटोर ली है. पहला तो यहां ट्रंप का टेलीप्रॉम्टर खराब हो गया. दूसरा कि जब वो अपनी पत्नी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ UN मुख्यालय में आ रहे थे तो उनका एस्केलेटर (खुद से चलने वाली सीढ़ी) खराब हो गई. ट्रंप इससे इतना नाराज हुए कि उन्होंने बीच भाषण में दोनों बातों का जिक्र करके UN पर दोष दिया और अपनी खुन्नस निकाली. लेकिन अब UN ने साफ कर दिया है कि एस्केलेटर रोकने वाला कोई और नहीं ट्रंप की टीम का ही एक मेंबर था.

जब राष्ट्रपति ट्रंप हो गए नाराज

यह घटना मंगलवार सुबह हुई जब ट्रंप और फर्स्ट लेडी संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय 80वें सत्र में विश्व नेताओं के सामने भाषण के लिए महासभा हॉल में जा रहे थे. सब कुछ लाइव था और पूरी दुनिया अपने टीवी स्क्रीन पर ट्रंप को देख रही थी. तभी ट्रंप और मेलानिया के कदम रखते ही एंट्री गेट के पास का एस्केलेटर अचानक बंद हो गया. एस्केलेटर के अचानक रुकने से दोनों को थोड़ी देर के लिए झटका लगा. उन्होंने एस्केलेटर पर क्षण भर इस उम्मीद में इंतजार किया कि शायद एस्केलेटर फिर से चल पड़े. हालांकि ऐसा हुआ नहीं, राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी को रुके हुए एस्केलेटर पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा.

ये अचानक हुआ क्या...ट्रंप का एस्केलेरेटर किसने रोका?



ट्रंप इससे नाराज थे. उन्होंने मंच से ही कहा कि “संयुक्त राष्ट्र से मुझे केवल एक एस्केलेटर मिला जो ऊपर जाते समय ठीक बीच में बंद हो गया.”

मामला इतने पर ही शांत नहीं हुआ. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने घटना के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, "अगर संयुक्त राष्ट्र में किसी ने जानबूझकर एस्केलेटर को रोक दिया जब राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी आगे बढ़ रहे थे, तो उसे तुरंत बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और जांच की जानी चाहिए."

अब UN ने सच्चाई बताई

घटना पर सवालों का जवाब देते हुए, UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि राष्ट्रपति, फर्स्ट लेडी और उनका प्रतिनिधिमंडल ने डेलिगेट्स एंट्री गेट से प्रवेश किया था और एस्केलेटर के पास जाने से पहले सिक्योरिटी गेट से गुजरे थे. उन्होंने कहा, फोटो और वीडियो लेने के प्रयास में, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का ही एक वीडियोग्राफर राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी से पहले एस्केलेटर पर चढ़ गया. वीडियोग्राफर दोनों की फुटेज कैद करने के लिए पीछे की ओर चल रहा था. जब फर्स्ट लेडी और राष्ट्रपति ट्रंप ने एस्केलेटर पर पहला कदम रखा तब तब वीडियोग्राफर सबसे उपर पहुंच गया. प्रवक्ता ने कहा, उसी समय (सुबह 9:50 बजे) एस्केलेटर अचानक रुक गया.

प्रवक्ता डुजारिक ने कहा कि वीडियोग्राफर ने हीन एस्केलेटर के टॉप पर मौजूद स्टॉप मैकेनिज्म को चालू (ट्रीगर) कर दिया. उन्होंने कहा, "सेफ्टी मैकेनिज्म को लोगों या वस्तुओं को गलती से पकड़े जाने और गियरिंग में फंसने या खींचने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है. हो सकता है कि वीडियोग्राफर ने अनजाने में सेफ्टी फंक्शन को चालू (ट्रीगर) कर दिया हो."

