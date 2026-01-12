नोबेल की ख्वाहिश, युद्ध बंद कराने का राग... ट्रंप का फिर भारत-पाकिस्तान सहित 8 युद्ध खत्म कराने का दावा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल पुरस्‍कार पाने की ख्‍वाहिश कम नहीं हुई है. उन्‍होंने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष सुलझाने का दावा किया है. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने आठ युद्ध समाप्त कराए लेकिन फिर भी उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला. साथ ही उन्‍होंने अपने पूर्व अमेरिकी राष्‍ट्रपति बराक ओबामा की आलोचना की और कहा कि उन्‍हें खुद भी नहीं पता था कि उन्‍हें नोबेल क्‍यों मिला.

डोनाल्‍ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स' को दिए एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘मैंने आठ युद्ध खत्म किए. अगर आप उन युद्धों को देखें, तो ये भी बेहद कठिन युद्ध थे जिन्हें समाप्त करना आसान नहीं था और मैं आपको बताता हूं कि भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे थे. जैसा कि आप जानते हैं कि वे आमने-सामने थे… लेकिन यह उन आठ युद्धों में से एक था. हमने आठ बड़े युद्ध समाप्त किए. कुछ तो 30 साल से भी अधिक समय से चल रहे थे.''

किसी ने आठ युद्ध समाप्‍त नहीं करवाए: ट्रंप

उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके अलावा किसी और ने आठ युद्ध समाप्त नहीं किए. उन्होंने 2009 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की फिर आलोचना की.

ट्रंप ने कहा, ‘‘याद रखिए, मैंने आठ युद्ध समाप्त किए हैं. ऐसा किसी और ने कभी नहीं किया. मैंने आठ युद्ध खत्म किए और मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला. यह वाकई हैरान करने वाला है. ओबामा को मिल गया. वह कुछ ही हफ्तों के लिए वहां थे और उन्हें पुरस्कार मिल गया. उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उन्हें यह क्यों मिला. उनसे पूछा गया कि उन्हें यह क्यों दिया गया, तो वह जवाब नहीं दे सके.''

80 बार भारत-पाकिस्तान संघर्ष रोकने का दावा

ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रोकने का दावा अब तक लगभग 80 बार कर चुके हैं. उन्होंने पिछले साल 10 मई को सोशल मीडिया पर यह घोषणा की थी कि वाशिंगटन की मध्यस्थता में ‘‘देर रात तक'' हुई बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान ‘‘पूर्ण और तत्काल'' संघर्ष विराम पर सहमत हुए. हालांकि भारत ने लगातार किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार किया है.

शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस में वेनेजुएला के तेल भंडारों को लेकर तेल और गैस कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा, ‘‘देखिए, चाहे लोगों को ट्रंप पसंद हों या न हों, मैंने आठ बड़े युद्ध सुलझाए. कुछ 36 साल, 32 साल, 31 साल, 28 साल और 25 साल से चल रहे थे. कुछ तो बस शुरू ही होने वाले थे जैसे भारत और पाकिस्तान, जहां पहले ही आठ जेट विमान मार गिराए जा चुके थे और मैंने बिना परमाणु हथियारों के बहुत तेजी से इसे खत्म करा दिया.''

शहबाज शरीफ ने लाखों जानें बचाने का श्रेय दिया: ट्रंप

ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें दोनों परमाणु सशस्त्र पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष रोककर लाखों जानें बचाने का श्रेय दिया है. शरीफ पिछले साल व्हाइट हाउस आए थे.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘पाकिस्तानी नेता ने एक सार्वजनिक बयान दिया था. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान से जुड़े संघर्ष को रोककर कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई, अन्यथा युद्ध शुरू हो जाता.''

इससे पहले, गुरुवार को ‘फॉक्स न्यूज' को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका. इस दौरान उन्होंने फिर दावा किया कि दोनों देशों के बीच संघर्ष में आठ विमान मार गिराए गए थे.

उन्होंने कहा कि हर युद्ध रोकने के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए.

