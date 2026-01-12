विज्ञापन
अमेरिका ने कहा कोई भी देश भारत जितना महत्वपूर्ण नहीं, 'ट्रंप अगले साल कर सकते हैं दिल्ली दौरा'

US India Trade Talk: भारत और अमेरिका लगातार ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं और अगली बैठक मंगलवार को प्रस्तावित है. यह बयान नई दिल्ली में हाल ही में नियुक्त हुए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की ओर से सोमवार को दिया गया.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल कर सकते हैं भारत का दौरा
  • अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत वाशिंगटन के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है
  • भारत को अगले महीने पैक्स सिलिका गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने का आमंत्रण मिलेगा
  • गोर ने बताया कि ट्रंप अगले साल भारत का दौरा कर सकते हैं और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध और मजबूत होगा
भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार, 12 जनवरी को कहा कि वाशिंगटन के लिए कोई भी देश भारत जितना महत्वपूर्ण नहीं है और दोनों पक्ष व्यापार समझौते को मजबूत करने में सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं. उन्होंने नई दिल्ली आने पर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच दोस्ती का जिक्र करते हुए कहा कि सच्चे दोस्त असहमत हो सकते हैं लेकिन अंत में हमेशा अपने मतभेद सुलझा लेते हैं.

अमेरिकी दूतावास में कार्यभार संभालने के दौरान स्टाफ और पत्रकारों से बातचीत करते हुए गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका लगातार ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं और अगली बैठक मंगलवार को प्रस्तावित है.

उन्होंने कहा, ‘‘भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है. इसलिए इसे अंतिम चरण तक पहुंचाना आसान काम नहीं है, लेकिन हम इसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं." गोर ने कहा, ‘‘व्यापार हमारे संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन हम सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर मिलकर काम करना भी जारी रखेंगे.''

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पूरी दुनिया की यात्रा की है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी दोस्ती सच्ची है.''

भारत ‘पैक्स सिलिका' गठबंधन का सदस्य होगा- गोर

गोर ने यह भी घोषणा की कि भारत ‘पैक्स सिलिका' गठबंधन का सदस्य होगा. उन्होंने कहा, ‘‘मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत को अगले महीने राष्ट्रों के इस समूह में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा.''

उन्होंने बताया कि 'पैक्ससिलिका' एक नई पहल है जिसे अमेरिका ने पिछले महीने ही शुरू किया है. इसका मकसद जरूरी मिनरल्स और एनर्जी इनपुट से लेकर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, एआई डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स तक एक सुरक्षित, खुशहाल और इनोवेशन पर आधारित आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना है. उन्होंने कहा, "पिछले महीने इस ग्रुप में शामिल होने वाले देशों में जापान, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और इजराइल शामिल हैं. भारत के शामिल होने से यह ग्रुप और मजबूत होगा."

ट्रंप का भारत दौरा

अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने यह भी कहा कि ट्रंप अगले साल तक भारत का दौरा कर सकते हैं. उन्होंने कहा, "यह दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच का अंतरसंबंध है. उनके साथ मेरे आखिरी रात्रिभोज के दौरान, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की अपनी पिछली यात्रा और भारत के महान प्रधान मंत्री के साथ अपनी महान मित्रता के बारे में बताया. मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति जल्द ही हमसे मिलने आएंगे, उम्मीद है कि अगले एक या दो साल में. राष्ट्रपति ट्रंप को सुबह 2 बजे फोन करने की आदत है, और नई दिल्ली में समय के अंतर के साथ, यह बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है."

गोर ने भारत के साथ रणनीतिक संबंधों के महत्व पर जोर दिया और कहा कि वह एक महत्वाकांक्षी एजेंडा को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं.

