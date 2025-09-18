क्या है ANTIFA, चार्ली कर्क मर्डर के बाद जिसे ट्रंप ने घोषित किया आतंकी संगठन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगी और धुर दक्षिणपंथी इन्फ्लुएंसर चार्ली कर्क की हत्या के कुछ दिनों बाद गुरुवार, 18 सितंबर को एंटीफा (Antifa) को 'प्रमुख आतंकवादी संगठन' घोषित कर दिया. यूनाइटेड किंगडम की राजकीय यात्रा पर गए ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह घोषणा की. अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, राष्ट्रपति ट्रम्प ने एंटीफा को फंडिंग करने वालों को "उच्चतम कानूनी मानकों और प्रैक्टिस के आधार पर" गहन जांच की चेतावनी दी है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पोस्ट में लिखा, "हमारे कई अमेरिकी देशभक्तों को सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि मैं एंटीफा, एक बीमार, खतरनाक, कट्टरपंथी वामपंथी आपदा, को एक प्रमुख आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर रहा हूं. मैं दृढ़ता से सिफारिश करूंगा कि एंटीफा को फंडिंग करने वालों की उच्चतम कानूनी मानकों और प्रैक्टिस के अनुसार पूरी तरह से जांच की जाए. इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद!"

तो क्या है यह एंटीफा?

एंटीफा का फुलफॉर्म है एंटी-फासिस्ट यानी "फासीवाद-विरोधी". यह धुर-वामपंथी झुकाव वाले मिलिटेंट/ उग्रवादी समूहों के लिए एक व्यापक शब्द है और यह कोई एकल इकाई/ एंटिटी नहीं है. इनमें ऐसे समूह शामिल हैं जो फासीवादियों और नव-नाजियों का विरोध करते हैं, खासकर प्रदर्शनों में.

2020 में, जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के विरोध के बीच भी ट्रंप ने एंटीफा को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने का विचार भी उठाया. ट्रंप के पिछले FBI डायरेक्टर, क्रिस्टोफर रे ने उस साल गवाही में कहा था कि एंटीफा एक विचारधारा है, न कि एक संगठन. इसमें पद के अनुसार एक संरचना का अभाव है क्यों कि वही आमतौर पर इसे संघीय सरकार द्वारा एक आतंकवादी समूह के रूप में नामित करने की अनुमति देता है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार एंटीफा अमेरिका के लिए एक घरेलू एंटिटी है और इस तरह, अमेरिका का विदेश विभाग इसे विदेशी आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल नहीं करेगा. उस सूची में इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे चरमपंथी आतंकी संगठनों सहित दर्जनों समूह शामिल हैं. इस लिस्ट में किसी को शामिल करना कुछ हद तक मायने रखता है क्योंकि यह न्याय विभाग को उन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने में सक्षम बनाता है जो उस सूची में शामिल संगठनों को भौतिक समर्थन देते हैं, भले ही उस समर्थन के कारण हिंसा न हुई हो.

सोमवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों के साथ बातचीत में, ट्रंप ने कहा था कि अगर इस तरह के कदम को अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी और उनके मंत्रिमंडल के अन्य लोगों का समर्थन प्राप्त होता तो वह एंटीफा को घरेलू आतंकवादी संगठन घोषित करेंगे. ट्रंप ने कहा, "यह कुछ ऐसा है जो मैं करूंगा, हां… मैं ऐसा 100% करूंगा. एंटीफा भयानक है."

