दिवाली पर जगमगाया भारत, ट्रम्प-नेतन्याहू समेत विश्व के नेताओं ने दी शुभकामनाएं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य विश्व नेताओं ने सोमवार को भारत में प्रकाश के त्योहार दिवाली की शुभकामनाएं दीं. अमेरिकी व्हाइट हाउस ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए इसे "अंधकार पर प्रकाश की विजय" बताया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दिवाली मनाने वाले सभी अमेरिकियों को शुभकामनाएं देते हुए इस त्यौहार के महत्व को रेखांकित किया. उन्होंने कहा, "आज, मैं दिवाली - 'रोशनी का त्योहार' - मनाने वाले हर अमेरिकी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं."

ट्रम्प ने आगे कहा कि दिवाली "अंधकार पर प्रकाश की विजय का एक शाश्वत स्मरण है. यह परिवारों और दोस्तों को एक साथ लाकर समुदाय का जश्न मनाने, आशा से शक्ति प्राप्त करने और नवीनीकरण की स्थायी भावना को अपनाने का भी समय है." उन्होंने कामना की कि यह त्यौहार "स्थायी शांति, समृद्धि, आशा और शांति लाए."

'भारत और इजराइल एक साथ खड़े'

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष शुभकामनाएं भेजीं. नेतन्याहू ने कहा, "मेरे मित्र नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं! प्रकाश का यह त्योहार आपके महान राष्ट्र में आशा, शांति और समृद्धि लाए."

उन्होंने भारत और इजराइल के मजबूत संबंधों पर जोर देते हुए कहा, "इजराइल और भारत एक साथ खड़े हैं - नवाचार, मित्रता, रक्षा और उज्जवल भविष्य में साझेदार." इजराइल राज्य ने भी आधिकारिक संदेश जारी कर शांति, नवीनीकरण और आशा की शुभकामनाएं दीं.

कनाडा और ब्रिटेन के प्रमुखों ने भी दी बधाई

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी विश्व नेताओं की इस पहल में शामिल होते हुए दिवाली की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने पोस्ट किया, "आज रात, कनाडा भर के परिवार और समुदाय दीये जलाएंगे और अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की - विजय का जश्न मनाएंगे. दिवाली मनाने वाले सभी लोगों को प्रकाश के आनंदमय त्योहार की शुभकामनाएं."

वहीं, यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पूरे ब्रिटेन में हिंदू, जैन और सिख समुदायों को शुभकामनाएं दीं. स्टारमर ने एक संदेश में कहा, "ब्रिटेन भर के हिंदुओं, जैन और सिखों को आनंदमय और शांतिपूर्ण दिवाली और बंदी छोड़ दिवस की शुभकामनाएं."