क्या अपना पीस अवॉर्ड ट्रंप को दे सकती हैं वेनेजुएला की विपक्षी नेता? जानें नोबेल इंस्टीट्यूट की राय

ट्रंप लंबे समय से नोबेल शांति की वकालत अपने लिए करते आ रहे हैं. वह कई बार इसे  राजनयिक उपलब्धियों से जोड़ चुके हैं. उन्होंने कहा कि अगर माचाडो अगले हफ्ते वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात के दौरान उन्हें यह अवॉर्ड देती हैं तो वह इसे स्वीकार करके सम्मानित महसूस करेंगे.

ट्रंप को अपना नोबेल शांति पुरस्कार देना चाहती है वेनेजुएला की विपक्षी नेता.
  • वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को देने का संकेत दिया था
  • नॉर्वे के नोबेल इंस्टीट्यूट ने स्पष्ट किया कि नोबेल पुरस्कार को ट्रांसफर या रद्द नहीं किया जा सकता
  • नोबेल फाउंडेशन के नियमों के अनुसार पुरस्कार देने का निर्णय अंतिम और स्थायी माना जाता है.
वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो अपना पीस अवॉर्ड ट्रंप को देना चाहती हैं. लेकिन नोबेल इंस्टीट्यूट ने इससे साफ इनकार कर दिया है. नॉर्वे के नोबेल इंस्टीट्यूट का कहना है कि नोबेल शांति पुरस्कार को ट्रांसफर, शेयर या रद्द नहीं किया जा सकता. उसका यह बयान वेनेजुएला की विपक्षी नेता के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि वह 2025 का अपना पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे सकती हैं. ये जानकारी रॉयटर्स के हवाले से सामने आई है.

क्या नोबेल विजेता अवॉर्ड किसी और को दे सकता है?

नोबेल इंस्टीट्यूट ने एक बयान में कहा कि नोबेल पुरस्कार देने का फैसला अंतिम और स्थायी होता है. इंस्टीट्यूट ने नोबेल फाउंडेशन के नियमों का हवाला दिया, जिनमें अपील की अनुमति नहीं है. संगठन ने यह भी कहा कि अवॉर्ड देने वाली समितियां पुरस्कार मिलने के बाद विजेताओं के कार्यों या बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करती हैं.

नॉर्वे की नोबेल समिति और नोबेल इंस्टीट्यूट ने शुक्रवार को कहा, "एक बार नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो जाने के बाद, इसे रद्द नहीं किया जा सकता, न ही इसे किसी और के साथ बांटा जा सकता है और ना ही किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि यह फैसला अंतिम है और हमेशा के लिए मान्य है."

विपक्षी नेता ट्रंप को क्यों देना चाहती हैं अपना नोबेल अवॉर्ड?

 वेनेजुएला की विपक्षी नेता मचाडो ने फॉक्स न्यूज़ पर शॉन हैनिटी से बात करते हुए कहा कि ट्रंप को अवॉर्ड देना वेनेजुएला के लोगों की ओर से देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए कृतज्ञता का प्रतीक होगा, जिन्हें पिछले हफ्ते अमेरिका ने गिरफ्तार किया था. हैनिटी ने पूछा था कि क्या आपने कभी ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की पेशकश की थी? क्या ऐसा सच में हुआ था. इसके जवाब में मचाडो ने कहा-अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है.

नोबेल अवॉर्ड मिलने पर क्या बोले ट्रंप?

बता दें कि ट्रंप लंबे समय से नोबेल शांति की वकालत अपने लिए करते आ रहे हैं. वह कई बार इसे  राजनयिक उपलब्धियों से जोड़ चुके हैं. उन्होंने कहा कि अगर माचाडो अगले हफ्ते वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात के दौरान उन्हें यह अवॉर्ड देती हैं तो वह इसे स्वीकार करके सम्मानित महसूस करेंगे.

माचाडो, पूर्व नेशनल असेंबली सदस्य हैं. उनको मादुरो से जुड़े अधिकारियों ने वेनेजुएला के 2024 के आम चुनाव में चुनाव लड़ने से रोक दिया था. उन्होंने एक ऐसे कार्यवाहक उम्मीदवार का समर्थन किया, जिसे बड़े स्तर पर विजेता माना जा रहा था. हालांकि मादुरो ने चुनाव में जीत का दावा किया था. स्वतंत्र पर्यवेक्षकों के मतपत्रों की जांच में आधिकारिक परिणामों में अनियमितताएं पाई गईं थीं.
 

Donald Trump, Nobel Price, Nobel Institute, Nobel Peace Prize, Venezuelan Opposition Leader Maria Corina Machado
