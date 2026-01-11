प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने तीन-दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं. रविवार को पीएम 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के तहत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. शनिवार को वह सोमनाथ पहुंचे थे. जहां उन्होंने देर शाम सोमनाथ मंदिर में ‘ॐकार मंत्र' के जाप में भाग लिया था. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्थानीय निकाय चुनाव में जीतने वाले BJP उम्मीदवारों को संबोधित करेंगे. वहीं उद्धव और राज ठाकरे मुंबई के शिवाजी पार्क में आज संयुक्त रैली करने जा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा कि वह वेनेजुएला के लोगों से प्यार करते हैं. वह वेनेजुएला को फिर से समृद्ध और सुरक्षित बनाने में लगे हुए हैं.

