प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने तीन-दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं. रविवार को पीएम 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के तहत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. शनिवार को वह सोमनाथ पहुंचे थे. जहां उन्होंने देर शाम सोमनाथ मंदिर में ‘ॐकार मंत्र' के जाप में भाग लिया था. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्थानीय निकाय चुनाव में जीतने वाले BJP उम्मीदवारों को संबोधित करेंगे. वहीं उद्धव और राज ठाकरे मुंबई के शिवाजी पार्क में आज संयुक्त रैली करने जा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा कि वह वेनेजुएला के लोगों से प्यार करते हैं. वह वेनेजुएला को फिर से समृद्ध और सुरक्षित बनाने में लगे हुए हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा कि वह वेनेजुएला के लोगों से प्यार करते हैं. वह वेनेजुएला को फिर से समृद्ध और सुरक्षित बनाने में लगे हुए हैं.
क्यों मनाया जा रहा 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' ?
'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' भारत के उन अनगिनत नागरिकों को याद करने के लिए मनाया जा रहा है, जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए बलिदान दिया है, जो आने वाली पीढ़ियों की सांस्कृतिक चेतना को प्रेरित करता रहेगा.
सोमनाथ मंदिर में सुबह पूजा करेंगे पीएम मोदी
पीएम मोदी सुबह करीब 10:15 बजे सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और फिर सुबह 11 बजे 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' पर आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे.
शौर्य यात्रा में निकलेगा 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस
इस शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकाला जाएगा, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक होगा.
पीएम मोदी सोमनाथ में 'शौर्य यात्रा' में होंगे शामिल
पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के तहत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. सुबह लगभग 9:45 बजे प्रधानमंत्री 'शौर्य यात्रा' में भाग लेंगे, जो सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित एक औपचारिक जुलूस है.