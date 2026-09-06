क्या रूस-यूक्रेन को शांति समझौते के लिए राजी कर पाए ट्रंप के दूत, वार्ता से क्या आ रहे संकेत?

अमेरिकी दूत स्टीव विटकोफ़ और जेरेड कुशनर रविवार को पहली बार यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे. यूक्रेन की उनकी यह पहली आधिकारिक यात्रा, रूस के पूर्ण पैमाने पर किए गए हमले को खत्म करने की नई कोशिश का हिस्सा थी. अमेरिकियों की यह यात्रा शनिवार को मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई बैठक के बाद हुई है.

अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत के दो दौर के बाद, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मकसद एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शांति पाना था, जिससे यह पक्का हो सके कि यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता फिर से शुरू होने का कोई मौका न रहे. उन्होंने उन अमेरिकी बातचीत करने वालों का भी शुक्रिया अदा किया जो ट्रेन से कीव आए थे. ज़ेलेंस्की ने कहा कि बातचीत के अगले दौर में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी शामिल होंगे. यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने, जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर बात की क्योंकि उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने की इजाज़त नहीं थी, कहा कि बातचीत का ज्यादातर हिस्सा इस बात पर केंद्रित था कि सर्दियों का सामना कैसे किया जाए और उससे पहले क्या किया जा सकता है.

रूस ने क्या कहा

इससे पहले मास्को में शनिवार को हुई बैठक बंद दरवाजों के पीछे तीन घंटे से ज्यादा समय तक चली और बिना किसी बड़ी घोषणा के खत्म हो गई. पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने बातचीत को रचनात्मक, स्पष्ट और उपयोगी बताया, लेकिन उन्होंने किसी खास नतीजे के बारे में बात नहीं की. उशाकोव ने कहा कि हालांकि मास्को ने यूक्रेन में युद्ध के मैदान की स्थिति का अपना व्यापक आकलन पेश किया, लेकिन बातचीत पूरी तरह से यूक्रेन में युद्ध पर केंद्रित नहीं थी. उन्होंने कहा कि आर्थिक मुद्दों और रूस तथा अमेरिका के लिए संभावित रूप से बड़े, आपसी फायदे वाले संयुक्त प्रोजेक्ट्स पर काफी विस्तार से चर्चा की गई.पुतिन ने यूक्रेन से जुड़े मुद्दों के राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान खोजने की दिशा में अमेरिका के साथ काम करने की मॉस्को की इच्छा दोहराई.

अमेरिकी दूत ने क्या कहा

वहीं अमेरिकी दूत स्टीव विटकोफ़ ने कहा कि यूक्रेन के वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और रूस के व्लादिमीर पुतिन, दोनों से बातचीत के बाद, चार साल से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए दोनों देशों को समझौते करने होंगे. जेलेंस्की से बातचीत के बाद विटकोफ़ ने कहा, "दोनों पक्षों को कुछ समझौते करने होंगे और अपने बीच के मुद्दों को कम करना होगा, और हमें लगता है कि हमारे पास उस स्थिति तक पहुंचने के लिए जरूरी चीजें मौजूद हैं. यह बहुत मुश्किल है, लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं, हमें परवाह है और हम उम्मीद करते हैं कि इन सब से एक सफल, शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान निकलेगा."

चीन-अमेरिका-रूस की हो सकती है मीटिंग

TASS की रविवार की रिपोर्ट के अनुसार, अगर मौका मिला तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन में होने वाले एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) समिट के दौरान अपने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप से मिल सकते हैं. साथ ही, मॉस्को ने यह भी कहा है कि रूस, चीन और अमेरिका के नेताओं के बीच त्रिपक्षीय बैठक की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है.

क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा कि पुतिन और ट्रंप दोनों ही APEC समिट में शामिल होने की योजना बना रहे हैं और मॉस्को रूसी राष्ट्रपति के लिए अलग-अलग बैठकें आयोजित करने की कोशिश करेगा, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक भी शामिल है. उशाकोव ने 'वेस्टी' के पावेल ज़ारुबिन के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि अगर पुतिन और ट्रंप के बीच बैठक होती है, तो उनकी बातचीत का मुख्य विषय बैठक की अवधि पर निर्भर करेगा. इस बीच, रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा कि रूस, चीन और अमेरिका के नेताओं के बीच त्रिपक्षीय बैठक की संभावना से इनdकार नहीं किया जा सकता है, हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसी बैठक की तैयारी अभी शुरू नहीं हुई है.

रयाबकोव ने TASS के साथ एक इंटरव्यू में कहा, "यह विचार मौजूद है; इसे सार्वजनिक रूप से पेश किया गया है. यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि यह तैयारी के चरण में आगे बढ़ रहा है." उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा ऐसी बैठक का ठोस एजेंडा और अपेक्षित परिणाम तय करना होगा. रयाबकोव ने कहा, "यहां भी, मुख्य सवाल यह है कि ठोस पक्ष को कैसे तैयार किया जाएगा, और हम परिणाम के रूप में क्या उम्मीद करेंगे? हालांकि यह स्पष्ट है कि प्रारूप, विशेष रूप से उच्चतम स्तर पर, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं और सही संकेत देते हैं. जैसे, उदाहरण के लिए, RIC प्रारूप. लेकिन रूस, चीन और अमेरिका के नेताओं की भागीदारी वाला त्रिपक्षीय प्रारूप अब तक नहीं अपनाया गया है. बेशक, मैं किसी भी चीज से इन्कार नहीं कर सकता. लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से, मैंने जो अभी कहा है, उसमें आज जोड़ने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है."

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