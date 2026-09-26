अयोध्या की रामलीला में मिस यूनिवर्स इंडिया निभाएंगी माता सीता का किरदार, काजिया लिज साड़ी में भी लगती हैं बेहद खूबसूरत, तस्वीरें

अयोध्या की विश्वप्रसिद्ध भव्य रामलीला का इंतजार सबको रहता है. राम और सीता का किरदार कौन निभाएगा, ये भी चर्चा का विषय होता है. इस साल माता सीता का रोल एक ऐसी महिला प्ले करने जा रही हैं, जो दुनिया जीतने निकली हैं. मतलब यह कि मिस यूनिवर्स इंडिया इस साल राम लीला में माता सीता का किरदार निभाएंगी. यह रामलीला इस साल दिल्ली में होने जा रही है तो दिल्लीवालों को इस भव्य आयोजन का बेसब्री से इंतजार है.

इस साल मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 काजिया लिज मेजो (Kaziah Liz Mejo) अयोध्या वाली रामलीला में माता सीता की पवित्र और प्रेरणादायक भूमिका में नजर आएंगी.

काजिया लिज मेजो ने इस साल का मिस यूनिवर्सि इंडिया का खिताब अपने नाम किया है. वह अब मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं.

काजिया लिज मेजो मूल रूप से केरल के मावेलीक्करा की रहने वाली हैं. वह मिस यूनिवर्स केरल 2026 और मिस टीन दिवा 2024 का खिताब भी जीत चुकी हैं.

काजिया लिज एक लॉ स्टूडेंट हैं. वह एक ट्रेंन्ड क्लासिकल डांसर हैं. उनको एक्टिंग और म्यूजिक का बहुत शौक है.

काजिया ने मिस यूनिवर्स इंडिया चुने जाने के बाद कहा था कि वह मैं पिछले तीन सालों से इसकी तैयारी कर रही थीं. उनको यह खिताब हमेशा से चाहिए था.

काजिया ने दावा किया है कि मिस यूनिवर्स का खताब वह ही जीतेंगी. रामलीला में माता सीता के तौर पर उनके देखना बहुत ही सुखद अनुभव होगा.

अयोध्या की रामलीला सितारों से सजेगी. रामलीला में भारतीय फिल्म जगत और भोजपुरी सिनेमा के कई दिग्गज कलाकार विभिन्न पात्रों को निभाएंगे. वहीं काजिया माता सीता का किरदार निभाएंगी.

सांसद और एक्टर रवि किशन प्रभु श्रीराम, सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार मनोज तिवारी विभिन्न भूमिका में, अरुण बख्शी रावण की भूमिका में, बिंदु दारा सिंह कुंभकरण की भूमिका में, अवतार गिल मेघनाद की भूमिका में और पुनीत इस्सर परशुराम की भूमिका में नजर आएंगे.

ये वीडियो भी देखें-

मिस यूनिवर्स बनीं माता सीता, अद्भुत हुआ स्वयंवर, अयोध्या की यह रामलीला देखिए