ताइवान को घेरने निकला चीन! 24 घंटे में ताकत दिखाएगा ड्रैगन, ताइपे ने भी मोर्चे पर भेजी फौज

China Taiwan Tension: चीन ने कहा है कि वह ताइवान के आसपास "प्रमुख" सैन्य अभ्यास शुरू रहा है, जिसमें मंगलवार को इस द्वीप के पास जल और हवाई क्षेत्र में पांच क्षेत्रों में लाइव-फायरिंग जैसी सैन्य गतिविधियां की जाएंगी.

ताइवान सेना के सैन्य अभ्यास की फाइल फोटो
  • चीन ने ताइवान के आसपास पांच क्षेत्रों में लाइव-फायरिंग सहित बड़े सैन्य अभ्यास की घोषणा की है
  • ताइवान ने चीन के सैन्य अभ्यास की कड़ी निंदा करते हुए फोर्स तैनात कर जवाब दिया है
  • चीनी सेना के अनुसार यह अभ्यास ताइवान इंडिपेंडेंस ताकतों के खिलाफ एक कड़ी चेतावनी है
चीन ने एक बार फिर ताइवान पर अपना प्रेशर बढ़ा दिया है. चीन ने सोमवार, 29 दिसंबर को कहा कि वह ताइवान के आसपास "प्रमुख" सैन्य अभ्यास कर रहा है, जिसमें मंगलवार को इस द्वीप के पास जल और हवाई क्षेत्र में पांच क्षेत्रों में लाइव-फायरिंग जैसी सैन्य गतिविधियां की जाएंगी. ताइवान ने चीन के इस सैन्य अभ्यास की कड़ी निंदा की है. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार ताइवान की सेना ने कहा है कि उसने चीन के सैन्य अभ्यास के जवाब में 'फोर्स' तैनात कर दिए हैं.

चीन ताइवान को अपना एक अलग हुआ प्रांत मानता है और उसे मुख्य भूमि (मेन लैंड चाइना) के साथ फिर से जोड़ना चाहता है. जबकि ताइवान खुद को एक संप्रभु, स्वतंत्र राष्ट्र कहता है. चीन ने ताइवान पर कब्जा करने के लिए सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं किया है.

चीन क्या करेगा?

चीनी सेना के प्रवक्ता सीनियर कर्नल शी यी ने एक बयान में कहा, "29 दिसंबर से PLA (चीनी सेना) पूर्वी थिएटर कमांड अपनी सेना, नौसेना, वायु सेना और रॉकेट फोर्स के सैनिकों को 'जस्टिस मिशन 2025' नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने के लिए भेज रहा है." इसमें कहा गया है कि यह मिलिट्री ड्रील "समुद्र-हवाई युद्ध तत्परता गश्त, व्यापक श्रेष्ठता की संयुक्त जब्ती, प्रमुख बंदरगाहों और क्षेत्रों पर नाकाबंदी, साथ ही द्वीप श्रृंखला के बाहर सर्व-आयामी निरोध" पर केंद्रित होंगी.

कर्नल शी ने कहा, "यह अभ्यास 'ताइवान इंडिपेंडेंस' अलगाववादी ताकतों के खिलाफ एक कड़ी चेतावनी है, और...चीन की संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए एक वैध और आवश्यक कार्रवाई है." उन्होंने कहा, इस अभ्यास में सैन्य जहाजों को "विभिन्न दिशाओं से ताइवान द्वीप के करीब पहुंचना" शामिल है. उन्होंने कहा, "संयुक्त हमलों" का उद्देश्य "उनकी संयुक्त संचालन क्षमताओं का परीक्षण करना" है.

लगातार खबरों में है ताइवान

चीन एक बार फिर ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन करने को तैयार है. चीन और जापान के बीच हफ्तों के तनाव के बाद बीजिंग ने यह तैयारी की है. दरअसल जापान ने कहा था कि अगर भविष्य में सशस्त्र संघर्ष की स्थिति आती है तो वह ताइवान का समर्थन करेगा. इसके बाद ही बीजिंग ने जापान के खिलाफ मोर्चा खाल दिया था. इतना ही नहीं  अमेरिकी सरकार ने हाल ही में ताइवान को 11 अरब डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी दे थी जिससे नाराज होकर चीन ने पिछले सप्ताह 20 अमेरिकी रक्षा फर्मों पर प्रतिबंध लगाए थे.

