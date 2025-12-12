विज्ञापन
चीन क्यों कंडोम पर लगा रहा भारी टैक्स, जिनपिंग के प्लान का क्यों हो रहा विरोध

चीन जल्द ही तीन दशकों में पहली बार कंडोम और गर्भनिरोधक दवाओं पर टैक्स लगाने जा रहा है. अब चीन में दूसरे उत्पादों की तरह कंडोम पर भी 13% टैक्स वसूला जाएगा.

China Condom Tax: चीन तीन दशकों में पहली बार कंडोम पर टैक्स लगाने जा रहा है.
  • चीन तीन दशकों बाद कंडोम और गर्भनिरोधक दवाओं पर टैक्स लगाकर 13 प्रतिशत वैट वसूलने जा रहा है
  • चीन की सरकार जन्म दर बढ़ाने के लिए गर्भनिरोधक उत्पादों की कीमतें बढ़ाकर उनका उपयोग घटाना चाहती है
  • चीन में 2024 में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 2019 की तुलना में लगभग एक तिहाई कम हो गई है
चीन तीन दशक बाद एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है. चीन जल्द ही तीन दशकों में पहली बार कंडोम और गर्भनिरोधक दवाओं पर टैक्स लगाने जा रहा है. यह टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स यानी VAT के रूप में जमा किया जाएगा. ऐसे से सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दुनिया सेक्स को सेफ बनाने और जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए अधिक से अधिक कंडोम और गर्भनिरोधन दवाओं को बढ़ावा दे रही है, तब दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश उन्हीं चीजों को महंगा करने पर क्यों तुला है. चलिए आपको इसके पीछे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का प्लान बताते हैं.

इसके पीछे की वजह जानने से पहले आपको चीनी सरकार का फैसला अच्चे से समझाते हैं. न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार चीन के नए VAT कानून के अनुसार गर्भनिरोधक दवाएं और उससे जुड़े उत्पाद (जैसे कंडोम) 1 जनवरी से टैक्स-फ्री नहीं होंगे. अब कंडोम पर भी अधिकांश उत्पादों की तरह 13% का टैक्स वसूला जाएगा.

आखिर चीन में ऐसा क्यों किया जा रहा है?

अगर एक वाक्य में इसके पीछे के मकसद को बताएं तो यह जान लीजिए कि चीन की सरकार अपने देश में जन्म दर को बढ़ाना चाहती है. चीन ने कभी अपने यहां यह कानून बना दिया था कि हर माता-पिता केवल एक बच्चे को ही जन्म देंगे. फिर सरकार ने 2015 में इसे बढ़ाकर दो बच्चों तक कर दिया. लेकिन जैसे ही चीन की जनसंख्या चरम पर पहुंचने के बाद फिर घटने लगी तो, 2021 में इसे बढ़ाकर तीन बच्चों तक कर दिया गया. लेकिन बच्चों के पैदा होने की दर कम होती जा रही है. 

चीन की राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, 2024 में चीन में 95 लाख बच्चे पैदा हुए, जो 2019 में पैदा हुए 1.47 करोड़ से लगभग एक तिहाई कम हैं. अब चीन की सरकार सभी गर्भनिरोधन दवाओं और उत्पादों पर टैक्स को बढ़ा रही है ताकि लोग उसका कम इस्तेमाल करें और ज्यादा बच्चे पैदा हों.

लेकिन दूसरी तरफ चीनी सरकार के इस फैसला की एक्सपर्ट्स आलोचना कर रहे हैं. उनका कहना है कि अगर गर्भ निरोधकों की कीमत बढ़ाएंगे तो लोग उसका कम उपयोग करेंगे. इससे बिना प्लानिंग की प्रेगनेंसी और सेक्स से फैलने वाले रोगों में बढ़ोतरी हो सकती है. AP की रिपोर्ट के अनुसार 5 साल के बच्चे की मां हू लिंगलिंग ने कहा, "यह वास्तव में एक क्रूर कदम है." हू लिंगलिंग ने कहा कि उन्होंने यह ठान लिया है कि वो दूसरा बच्चा पैदा नहीं करेंगी. उन्होंने कहा कि वह इस फैसला का विद्रोही करने के लिए संयम दिखाएंगी, कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगी.

