अमेरिकी कंपनी के सीईओ का हुआ हनीट्रैप: चीन ने किया इनकार; जानिए हाईप्रोफाइल केस की हर परत

चीन ने सोमवार को उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया है कि अमेरिकी एआई चिप्स बनाने वाली कंपनी एनवीडिया (NVIDIA) के सीईओ जेन्सेन हुआंग को चीन की खुफिया एजेंसियों ने निशाना बनाया था. चीन ने इन खबरों को बेबुनियाद अटकलें और बदनाम करने की कोशिश करार दिया. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक रिपोर्ट से जुड़े सवाल के जवाब में यह बात कही. जब प्रवक्ता से पूछा गया कि क्या चीन ने ये रिपोर्टें देखी हैं और क्या इस पर उनका कोई बयान है, तो गुओ ने कहा, "ये रिपोर्टें बेबुनियाद अटकलें हैं और चीन को बदनाम करने की कोशिश हैं."

इस रिपोर्ट में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से दावा किया गया था कि NVIDIA के सीईओ जेन्सेन हुआंग की करीबी एक चीनी महिला कारोबारी बीजिंग को खुफिया जानकारी दे रही थी.

भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने X पर प्रवक्ता के जवाब का वीडियो साझा करते हुए कहा, "चीन, NVIDIA के CEO जेन्सेन हुआंग से जुड़े तथाकथित 'चीनी जासूसी' के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता है." यू जिंग ने गुओ की बातों को दोहराते हुए कहा, "विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया है: तथाकथित 'चीनी जासूस' वाली बात पूरी तरह से बेबुनियाद अटकलें हैं और चीन को बदनाम करने की एक मुहिम है."

कैसे पता चला मामले का

यह बयान ऐसे समय में आया है जब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि एनवीडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक स्वतंत्र जांच शुरू की है. यह जांच उन आरोपों के बाद शुरू हुई है जिनमें कहा गया है कि कंपनी के सीईओ जेन्सेन हुआंग चीन के एक खुफिया ऑपरेशन का निशाना बने थे. इस मामले में एलिस हुआंग नाम की एक चीनी बिजनेसवुमन का नाम सामने आया है, जिनके साथ कथित तौर पर जेन्सेन हुआंग के रोमांटिक संबंध थे. यह अहम घटनाक्रम तब सामने आया है जब पता चला कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को इस रिश्ते और संभावित जासूसी गतिविधियों के बारे में चेतावनी दी थी.

कंपनी ने भी दिया बयान

एनवीडिया ने रविवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर इस जांच की घोषणा की. कंपनी ने कहा, "स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति, बाहरी स्वतंत्र सलाहकारों की मदद से, इस जांच की देखरेख करेगी. बोर्ड अमेरिकी राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है, जो एनवीडिया और उसके शेयरधारकों के हितों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. हालांकि बोर्ड के पास ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या एनवीडिया के गोपनीय रहस्यों से कोई समझौता हुआ है, फिर भी बोर्ड की जांच में उपलब्ध सभी जानकारियों की समीक्षा की जाएगी. जेन्सेन इस समीक्षा का पूरा समर्थन करते हैं और उन्होंने इसमें सहयोग करने का वादा किया है. बोर्ड को जेन्सेन और उनकी लीडरशिप टीम पर पूरा भरोसा है और जरूरत पड़ने पर आगे की जानकारी दी जाएगी."

हनीट्रैप की पूरी कहानी

'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल वसंत के मौसम में मार्को रुबियो की देखरेख में एक बेहद गोपनीय मेमो तैयार किया गया था, जिसे प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बांटा गया था. इस दस्तावेज में चेतावनी दी गई थी कि जेन्सेन हुआंग के एलिस हुआंग के साथ करीबी संबंध थे. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना ​​था कि एलिस हुआंग को चीन की शीर्ष खुफिया एजेंसी, 'मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी' ने अपने लिए काम पर रखा था. यह गोपनीय मेमो, एलिस हुआंग की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से मिली खुफिया जानकारी पर आधारित था. एलिस हुआंग एक चीनी नागरिक हैं और सिंगापुर स्थित कंपनी 'मेगास्पीड' में एक वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर काम करती हैं. अमेरिकी अधिकारियों को शक था कि यह कंपनी एनवीडिया के प्रतिबंधित सेमीकंडक्टर्स की चीन में अवैध तस्करी में शामिल थी. रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि मार्को रुबियो की इसमें भागीदारी यह दिखाती है कि इस रिश्ते और संभावित जासूसी को लेकर चिंताएं अमेरिकी सरकार के उच्च स्तर तक पहुंच चुकी थीं. इंडस्ट्री के रिकॉर्ड बताते हैं कि मेगास्पीड ने लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के NVIDIA उत्पाद खरीदे, जबकि स्थानीय स्तर पर इसकी मौजूदगी बहुत सीमित थी और यह मुख्य रूप से एक छोटे से ऑफिस से काम करती थी. यह कंपनी पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में डेटा सेंटर बनाती है और अलीबाबा (एक बड़ी चीनी इंटरनेट कंपनी) को कंप्यूटिंग क्षमता किराए पर देती है. अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि मेगास्पीड का इस्तेमाल उन्नत NVIDIA प्रोसेसर की तस्करी के लिए किया गया है; इन प्रोसेसर का चीन को निर्यात राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित है. जांच के नतीजों के अनुसार, ऐलिस हुआंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमीकंडक्टर सेक्टर के कई वरिष्ठ लोगों के साथ संबंध बनाए थे. 2024 में, ताइपे में उन्हें जेन्सेन हुआंग और इंडस्ट्री के अन्य अधिकारियों के साथ देखा गया था. यह वही समय था जब उनकी कंपनी ने अरबों डॉलर की लागत से उन्नत AI चिप्स का अधिग्रहण शुरू किया था. NVIDIA ने पहले कहा था कि जेन्सेन हुआंग का ऐलिस हुआंग सहित अन्य ग्राहकों के साथ बातचीत करना "कोई असामान्य बात नहीं" है. कंपनी ने यह भी कहा कि मेगास्पीड जैसे ग्राहकों को कोई गोपनीय व्यावसायिक जानकारी नहीं मिलती है, और इन आरोपों को "बेबुनियाद" बताकर खारिज कर दिया. कर्मचारियों के बीच बांटे गए एक आंतरिक मेमो में, जेन्सेन हुआंग ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की है और अपने परिवार से माफी मांगी. उन्होंने लिखा, "मैंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की. मेरे कामों से उसे और हमारे बच्चों को दुख पहुंचा है. मैंने जो किया, उसके लिए कोई बहाना नहीं है." इसके अलावा, सीईओ ने एनवीडिया के सहयोगियों, बोर्ड के सदस्यों, साझेदारों और शेयरधारकों से भी माफी मांगी. उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से न निभा पाने पर खेद जताया और उनका भरोसा फिर से जीतने की कोशिश करने का वादा किया. 'एक्सिओस' (Axios) की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को रिपब्लिकन हाउस की तीन समितियों के अध्यक्षों ने एनवीडिया के CEO से एक चीनी महिला व्यवसायी के साथ उनके कथित संबंधों पर बंद कमरे में स्पष्टीकरण मांगा.

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