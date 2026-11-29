शादियों में दहेज का चलन घटने की जगह बढ़ता जा रहा है. मेरठ से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां दूल्हे वालों ने निकाह से पहले दुल्हन के परिजनों से दहेज में थार कार की मांग कर डाली. लेकिन इस बार लड़की वालों ने कुछ ऐसा किया जो मेरठ समेत पूरे यूपी में चर्चा का विषय बन गया है. दहेज में थार मांगने पर लड़की के पिता ने लड़के वालों को प्लास्टिक की खिलौना थार पकड़ा दी और रिश्ता तोड़ दिया. मामला भावनपुर थाना क्षेत्र के ज्ञानपुर गांव का है. वीडियो में लड़की के पिता लड़के के पिता को खिलौने की थार कार देते हुए साफ कहते दिख रहे हैं.'तुम्हें इंसान की जरूरत नहीं थी, तुम्हें कार की जरूरत थी. हमने तुम्हें स्कॉर्पियो दी है, इसे चलाना. तुम अपने घर, हम अपने घर.'

मेरठ में 5 महीने पहले तय हुआ था रिश्ता

भावनपुर के रहने वाले शमशेर ज्ञानपुर के बेटे का रिश्ता 5 महीने पहले मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के सौलाना गांव में रहने वाले बब्बर की बेटी से तय हुआ था. सगाई के समय लड़की वालों ने दहेज का सामान और 1 लाख रुपए भी दिए थे. बब्बर ने एक महीने पहले अपनी जमीन बेची थी. लड़के वालों को जब जमीन बेचने की जानकारी मिली, तो उन्होंने लड़की के पिता से दहेज में थार मांगनी शुरू कर दी. लड़की के पिता ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वे नहीं माने. लड़के वाले थार की मांग पर अड़े रहे.

रस्म के बहाने घर बुलाया

जब दूल्हापक्ष नहीं माना तो शनिवार को लड़की के पिता ने उन्हें घर पर लालखत की रस्म के लिए बुला लिया. वीडियो में लड़की के पिता कहते हैं कि लड़के वाले सुबह आए थे और रात 10 बजे तक वहीं थे. उन्हें लाल खत के बहाने बुलाया गया था, सुबह से रात तक उन्हें थार के इंतजार में घर पर ही बैठाए रखा. इसके बाद उन्हें प्लास्टिक की खिलौना थार देकर रिश्ता तोड़ दिया. लड़की के पिता के मुताबिक, लड़के वालों ने थार मांगी थी. उन्होंने कहा कि समधी ने शादी से पहले थार दे दी, लेकिन शादी रद्द हो गई और सगाई भी तोड़ दी गई.

इस घटना का डेढ़ मिनट का वीडियो लड़की वालों ने बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग लड़की के पिता के इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दहेज लोभियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए

इनपुट:शुभम

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