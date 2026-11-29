पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बिना बांग्लादेश आजाद नहीं हो पाता, और अगर देश को आजादी न मिली होती, तो यहां के लोगों को "पाकिस्तानी सेना के जूतों की ठोकरें" सहनी पड़तीं. हसीना ने शनिवार को ज़ूम के ज़रिए, बांग्लादेश अवामी लीग की 'दयामुक्ति' लाइव सीरीज़ के 98वें एपिसोड में एक ऑडियो-ओनली वर्चुअल संबोधन के दौरान ये बातें कहीं.

विश्लेषकों के अनुसार, वह खुद को एक ऐसी साहसी नेता के रूप में पेश कर रही हैं जो जेल जाने या मौत का सामना करने के लिए तैयार है. साथ ही, वह अपनी पार्टी 'अवामी लीग' के साथियों और समर्थकों के साथ एकजुटता दिखाकर, सत्ताधारी BNP सरकार को मुश्किल स्थिति में डालने की कोशिश कर रही हैं.

लोगों से सत्ता के खिलाफ एकजुट होने की अपील करते हुए, उन्होंने अपने संबोधन में कहा, "हमें उनके खिलाफ एक साथ खड़ा होना होगा. अगर हमें जीना है, तो सम्मान के साथ जीना होगा." हसीना ने अपने संबोधन में किसी व्यक्ति या समूह का नाम लिए बिना कहा, "आज वे एक-एक करके स्वतंत्रता सेनानियों को खत्म कर रहे हैं." यातना और हिरासत में मौतों का आरोप लगाते हुए, हसीना ने कहा कि कैदियों को दवाइयां और इलाज नहीं दिया गया, और उनकी मौत होने तक उन्हें तरह-तरह की यातनाएं दी गईं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब कैदियों को अस्पताल ले जाया गया, तो उनके रिश्तेदारों को इस बारे में ठीक से सूचित नहीं किया गया.

याद दिलाई कुर्बानियां

स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किए जा रहे बर्ताव पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा, "इससे ज्यादा घिनौनी बात और क्या हो सकती है?" हसीना ने आरोप लगाया कि एक स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर दी गई और उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया, हालांकि, उन्होंने इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के बिना बांग्लादेश को आज़ादी नहीं मिल पाती, और अगर आजादी न मिली होती, तो देश के लोगों को पाकिस्तानी सेना के अत्याचार सहने पड़ते. उन्होंने कहा, "बंगालियों को पाकिस्तानी सेना के बूटों की ठोकरें खानी पड़तीं."

मुजीबुर रहमान के योगदान को याद करते हुए, हसीना ने कहा कि 'राष्ट्रपिता' ने अपना जीवन बांग्लादेश के लोगों को समर्पित कर दिया था और उन्हें एक स्वतंत्र देश और एक राष्ट्रीय पहचान दी थी. उन्होंने कहा, "वह इस देश के लोगों की किस्मत बदलने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं दिया गया." हसीना ने कहा कि अगर मुजीबुर रहमान जीवित होते, तो आजादी के 10 सालों के भीतर ही बांग्लादेश एक विकसित देश बन गया होता. 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद, मुजीबुर रहमान जनवरी 1972 में पाकिस्तानी जेल से रिहा होकर लौटे और देश के पहले प्रधानमंत्री बने; इससे पहले वह देश के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके थे. संवैधानिक बदलाव के बाद, जनवरी 1975 में वह फिर से राष्ट्रपति बने.

15 अगस्त 1975 को, ढाका में उनके आवास पर एक सैन्य तख्तापलट के दौरान मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के ज्यादातर सदस्यों की हत्या कर दी गई. उनकी बेटियां, शेख हसीना और शेख रेहाना, उस समय पश्चिमी जर्मनी में थीं, इसलिए वे बच गईं. जब उनके पिता की हत्या हुई, तब हसीना 27 साल की थीं.

बांग्लादेश में इंसानी जिंदगी सबसे सस्ती

मौजूदा सत्ता की आलोचना करते हुए, हसीना ने अपने वर्चुअल संबोधन में आरोप लगाया कि जिन कम्युनिटी क्लीनिकों के जरिए उनकी सरकार लोगों को चिकित्सा सेवाएं देती थी, उन्हें बंद किया जा रहा है. हसीना ने कहा कि इन क्लीनिकों ने माताओं और गर्भवती महिलाओं को सेवाएँ दी थीं. उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों पर देश को बर्बादी की ओर ले जाने का आरोप लगाया. हसीना ने यह भी आरोप लगाया कि सत्ताधारी लोग चाहते हैं कि गरीब लोग गरीब ही बने रहें, जबकि वे ब्याज पर आधारित अपने कारोबार का विस्तार कर रहे हैं. सत्ता से हटाई गईं पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में इंसानी जिंदगी सबसे सस्ती चीज हो गई है, जबकि जरूरी चीजों, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं. फिलहाल बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की सरकार है, जिसके चेयरमैन तारिक रहमान प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं. उन्होंने फरवरी में हुए चुनावों के बाद सत्ता संभाली थी.

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