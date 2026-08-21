5 तोला सोने की ईंट निगल गई 5 साल की बच्ची! चीन में खेलते-खेलते मौत के करीब कैसे पहुंची मासूम?

चीन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. उत्तरी चीन में पांच साल की एक बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि उसने गलती से 50 ग्राम के सोने की एक सिल्ली यानी बार निगल ली थी. बच्ची की हालत गंभीर होने के बाद उसे पिछले रविवार यानी 16 अगस्त को बीजिंग चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. भारी और ठोस सोने की सिल्ली से उसके पेट की अंदरूनी परत छिलने का खतरा था. इससे इंटरनल ब्लीडिंग और अंगों में छेद होने का डर था.

खेलते-खेलते हुई चूक

एक्स-रे से पता चला कि सोने की यह छोटी सिल्ली 4 सेंटीमीटर लंबी थी और निगलने के बाद उसके पेट में ही फंसी रह गई. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची ने घर पर खेलते समय यह सोने की सिल्ली निगल ली थी. हॉस्पिटल ले जाने से पहले परिवार वाले उसे कई छोटे क्लीनिकों में ले गए, लेकिन किसी के पास भी शरीर में फंसी बाहरी चीजों को इमरजेंसी में एंडोस्कोपी के जरिए निकालने की सुविधा नहीं थी. कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े हॉस्पिटल ने बताया कि बच्ची को गंभीर हालत में लाया गया था.

चूंकि सोने की सिल्ली काफी सख्त और ठोस थी और उसकी सतह चिकनी थी, इसलिए वह आसानी से फूड पाइप में फंस सकती थी. अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता, तो सिल्ली से पेट की परत छिल सकती थी, जिससे सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती थीं.

ऑपरेशन सफल रहा

चीन के इन डॉक्टरों ने पाया कि सोने की सिल्ली लड़की के पेट के अंदर फंसी हुई थी, जहां ऑपरेशन करने के लिए बहुत कम जगह थी. इसके बावजूद, डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान एंडोस्कोपी की और एक 'स्नेयर' (फंदे जैसे उपकरण) की मदद से सिल्ली को पकड़ा और सावधानी से उसे पेट से बाहर ले आए. डॉक्टरों की टीम को सोने की सिल्ली निकालने में कुछ ही मिनट लगे, लेकिन यह एक मुश्किल ऑपरेशन था. लड़की अब ठीक हो गई है और उसके सभी जरूरी स्वास्थ्य संकेत यानी वाइटल साइन सामान्य हैं.

जब ऑपरेशन की खबर वायरल हुई, तो सोशल मीडिया यूजर्स पर कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि लड़की को वह महंगी सोने की सिल्ली कैसे मिली, जबकि दूसरों का कहना था कि माता-पिता को उस चीज को बच्चे की पहुंच से दूर रखना चाहिए था. एक यूजर ने कहा, "परिवार कितना अमीर होगा कि उन्होंने पांच साल की बच्ची को 50 ग्राम सोने की ईंट तक आसानी से पहुंचने दिया?" वहीं दूसरे ने कहा कि जिम्मेदार माता-पिता को हमेशा अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए और खतरनाक चीजों को उनकी पहुंच से दूर रखना चाहिए.

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